Україна отримала від Данії особливі дрони: як вони допоможуть ЗСУ під час контрнаступу (відео)

Перші шість спеціальних дронів-саперів було передано Державній спеціальній службі транспорту Міністерства оборони України. Військові вже пройшли підготовку й успішно їх застосовують.

Данські безпілотники для розмінування входять в 11 пакет допомоги Україні, повідомив у своєму телеграм-каналі перший заступник міністра оборони України генерал-лейтенант Олександр Павлюк. Вони оснащені сканерами, які виявляють магнітні аномалії в землі, воді та її поверхні. Повідомляють, що вони здатні "побачити" будь-які металеві предмети на глибині до трьох метрів.

Розрахунок такого комплексу складається з двох осіб — оператора та пілота. Їх готували в Данії протягом трьох тижнів. Нині фахівці та отримані БПЛА вже успішно працюють над виявленням вибухонебезпечних предметів.

Фото: ДССТ

Нагадаємо, раніше хорватська компанія DOK-ING і данська Hydrema домовилися з українськими виробниками про локалізацію виробництва машин для розмінування в Україні. Наприкінці червня Данія анонсувала 11 пакет допомоги для України на придбання боєприпасів і систем протиповітряної оборони. Його вартість — близько 190 мільйонів доларів.

Сапери можуть дистанційно розміновувати території за допомогою дронів Фото: ДССТ

Дрони дозволять українським саперам дистанційно сканувати території та визначати місця з вибухонебезпечними предметами. Це дасть їм змогу працювати безпечніше та ефективніше. Дрони, передані Данією Україні, допоможуть саперам очистити території від мін, які були залишені російськими окупантами, що прискорить пересування героїв ЗСУ для проведення контрнаступу. На жаль, через велике мінування територій він розвивається не так швидко, як того очікували.

Фото: ДССТ

"Треба розуміти, що наші війська прориваються через заміновані ділянки і потужний опір противника, це сповільнює", — заявила заступниця міністра оборони Ганна Маляр в ефірі всеукраїнського телемарафону. За її словами, технічно моменти у вигляді замінованої території сповільнюють український контрнаступ і вирішити це питання більш оперативно фактично неможливо.

Раніше Фокус розповідав, що в українських саперів просто на очах "викрали" дрон за $10 тисяч. Зловмисник діяв блискавично і тепер сапери, які допомагають фермерам під Снігурівкою в Миколаївській області очистити поля від мін, залишилися без дорогого БПЛА.