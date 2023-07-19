Сховається на даху й дочекається на жертву: в РФ створюють систему "дронів у режимі сну" проти ЗСУ

Як очікують розробники, технологія "Гібернатор" дасть змогу окупантам відправити дрон на позицію, де він тижнями може чекати на наших бійців, ніяк не видаючи себе.

Російський центр комплексних безпілотних рішень (ЦКБР) заявляє про розробку системи режиму сну для FPV-дронів лінійки "Джокер", повідомляє ТАСС. Так званий "гібернатор" дасть змогу дрону, який причаївся на позиції, піти в сплячку на кілька тижнів, а в разі потреби буквально за кілька секунд активуватися для виконання бойового завдання.

"В ефірі дрон у режимі сну ніяк себе не проявляє. Як правило, обираються панівні висоти, дахи будівель або інших високих споруд. Коли прийде час, йому не треба долати відстань для цілі. Дрон уже на місці, і все, що йому потрібно, — увімкнутися й атакувати", — заявив генеральний директор організації Дмитро Кузякін.

За його словами, режим сну скорочує до кількох секунд час для підготовки апарата до атаки. Водночас, за словами Кузякіна, так одночасно можна розмістити на позиціях, а потім "розбудити" до 15 бойових безпілотників. "Це не дає шансу ворогу на запуск систем РЕБ", — каже представник ЦКБР. Однак він не уточнює, що робитимуть дрони, якщо бойові підрозділи пересуваються з уже ввімкненими модулями РЕБ, які глушать сигнал ворожих безпілотників.

Основними завданнями "дронів у режимі сну" Дмитро Кузякін називає захоплення та чергування на панівних висотах для знищення опорних пунктів ЗСУ або бронетехніки, яка проїжджає.

Глава центру комплексних безпілотних рішень уточнив, що його організація ще з 2021 року тісно співпрацює з Міноборони РФ у сегменті безпілотників, і зараз спільна робота спрямована саме на розширення функціоналу FPV-дронів (із видом від першої особи). Центр базується в підмосковному Жуковському, де розробляє та виробляє безпілотники, а також навчає пілотів.

Раніше Фокус розповідав, що окупанти зібрали "безшумний" дрон-вбивцю "Кукушка". Уже є дві моделі безпілотників "Кукушка", одну з яких уже готові запустити у виробництво, а друга чекає на патентування. Однак випуск нових дронів поки що неможливий через те, що розробник не може знайти інвестора.