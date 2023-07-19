Обійдеться у 20 млн: військові пояснили, як позбавити РФ переваги у вигляді "Ланцетів" (відео)

Сили оборони України можуть втратити кілька ділянок фронту, поки чиновники витрачають гроші на бруківку і стадіони замість купівлі БПЛА, каже командир розвідроти Денис Ярославський.

Україні потрібно якомога швидше налагодити серійне виробництво бойових дронів, щоб не поступитися ініціативою Росії і продовжити контрнаступ. Українські військовослужбовець та експерт з безпілотників Юрій Касьянов розповів в ефірі Radio NV, чому це так важливо.

Україна відстає від РФ у створенні дронів

На самому початку війни в України була перевага в БПЛА, оскільки українські військові та добровольці розробили ефективні методики застосування ударних і розвідувальних систем. Вони позбавили ЗС РФ переваги у важкій броньованій техніці та артилерійських системах.

"Зараз ми, на жаль, відстаємо, це правда. Ми це знаємо не тільки зі ЗМІ. Багатьох сколихнула новина, що кількість "Ланцетів" збираються збільшити в 50 разів, але люди, які живуть фронтом, скажуть, що така ситуація вже давно, і "Ланцети" дійсно домінують на полі бою, багато нашої техніки спалили", — прокоментував військовий.

Він додав, що Росія дедалі активніше застосовує інші безпілотні технології, де українці були "піонерами" (першопрохідцями). Таким чином Україна програє "гонку озброєння" у сфері БПЛА. "Росіяни довго запрягають, але далеко їдуть", — нагадав Юрій Касьянов відому приказку і зауважив: вона характерна для всього устрою російської "імперії", в тому числі економічного.

За словами експерта, в РФ можуть довго ухвалювати рішення і налагоджувати процеси, але країна-агресор має великі ресурси для виробництва. Санкції їй особливо не заважають, оскільки росіяни можуть самі виробляти низку комплектуючих, а до того ж по сусідству перебуває Китай, який продає те, чого не вистачає.

"Вони побудують заводи і будуть виробляти. Можливо, це будуть не найкращі дрони, але їх буде багато, вони будуть масовими. Тут ми програємо начисто, адже у нас побутує думка, що все вирішує приватна ініціатива — це аж ніяк не так. У західних країнах, тих же США, є державні арсенали, які виробляють стандартну продукцію, але багато", — пояснив Юрій Касьянов.

Україні потрібен єдиний стандарт дронів

В Україні зараз діють понад 200 приватних підприємств, які виробляють дрони — ці БПЛА дуже схожі один на одного за конструкцією та технічними характеристиками, але значно відрізняються за застосуванням, і це дуже заважає українським військовим. Наприклад, у них можуть бути різні пульти управління або кріплення для бойової частини. Водночас в Україні є безпілотні комплекси, які можуть скласти конкуренцію "Ланцету", але їх не вдається випускати серійно.

"Ми радіємо, що хтось зробив 100 штук за місяць — це повна нісенітниця, нікуди не годиться. Нам потрібно обрати одну-дві моделі: легку, важку, розвідувальну, щоб вони на півроку були стандартом, і дати всім можливість їх виробляти за інструкцією, технологією або ліцензією, за твердою стандартною ціною. Бійцям легше вийде, якщо боєприпаси будуть стандартними, якщо їх випускатимуть масово. Побудувати завод із виробництва дронів коштуватиме десь 20 мільйонів гривень", — підрахував Юрій Касьянов.

Без дронів Україна може програти

Командир розвідувальної роти ЗСУ Денис Ярославський у коментарі телеканалу "Апостроф TV" заявив, що знає щонайменше 20 моделей розвідувальних і ударних дронів, які Росія виробляє, крім "Ланцетів". Росіяни вже "поставили" збірку на потік, а ось українці досі збирають кошти на БПЛА за допомогою волонтерів.

"Адже це люди допомагають, не серійне виробництво. Я знаю дуже багатьох людей, які зараз здатні виготовляти окопні РЕБи, антидронові гармати, дрони, але все за рахунок волонтерства. Такого бути не повинно. Якщо ви запитаєте, що ми думаємо на фронті: ми не розуміємо, як у Києві можна перекладати бруківку, коли ми бачимо, що можемо втратити ділянки фронту через брак дронів", — зазначив військовослужбовець. — "Місцевій владі варто розуміти, хоча вони й не повинні на 100% фінансувати армію, що якщо вони будуть перекладати бруківку і купувати барабани для бомбосховищ, і якщо ми на фронті не втримаємо ситуацію, то невідомо, хто буде грати на тих барабанах у недобудованих бомбосховищах".

На його думку, виробництво дронів в Україні має стати пріоритетним напрямком і виконуватися на державному рівні. Для прикладу, один російський "Ланцет" може знищити німецький танк Leopard вартістю понад $2 млн. В Україні є команди, які освоїли складання на дуже високому рівні, але обсяги поки недостатні.

"Ми повинні поставити це на новий рівень. Я вам скажу: після війни це нам дуже знадобиться. Якщо зараз Україна освоїть виробництво дронів, то в цивільних цілях ми продаватимемо їх не гірше, ніж зараз Китай продає "Мавики". Це наші бюджети", — поділився думками Денис Ярославський.

Раніше депутат Київради Костянтин Богатов закликав перевести Україну на воєнний стан за законом, оскільки багато людей у тилу забувають про війну. Він звернув увагу, що перекладання бруківки в Києві або будівництво стадіонів не наближає перемогу — для цього необхідно купувати дрони, джипи, медичні турнікети.

16 липня в Росії заявили про нарощування виробництва дронів "Ланцет" у 50 разів. Виробники не розголошують точної кількості апаратів, але запевняють, що прагнуть налагодити безперебійне постачання в армію.