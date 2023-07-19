Одним ударом перетворив на порох: дрон "Пегас" ліквідував САУ "Гіацинт" (відео)

Щоб знищити ціль, український безпілотник-камікадзе залетів на 14 км у тил ЗС РФ.

Українські військові за допомогою дрона-камікадзе "Пегас" ліквідували російську самохідну артилерійську установку "Гіацинт", яку окупанти ховали глибоко в тилу. Відео з'явилося в Telegram-каналі виробника і постачальника FPV дронів-камікадзе "Ескадрон" у середу, 19 липня.

По САУ "відпрацювали" бійці групи аеророзвідки "Птахи Мадяра". Техніку противника вони вистежували довго, оскільки російські військові ховають "Гіацинт" далеко за лінією фронту. Іноді для того, щоб виявити таку артилерійську установку, дрону потрібно пролетіти 10-15 кілометрів углиб тилу.

"Пегас", який зображений на відео, подолав 14 кілометрів для того, щоб атакувати САУ противника. Дрон-камікадзе завдав удару, який перетворив військову техніку росіян на попіл. Таким чином дрон за $400 стер з лиця землі артилерійську установку, яка коштує в десятки разів більше.

"Пегас" випустила українська організація "Ескадрон", яка навчає пілотів БПЛА. Дрон належить до роду безпілотних тактичних комплексів мультироторного типу. У деяких із цих дронів-камікадзе є крафтові імена, які їм дають розробники або безпосередньо військові.

Нагадаємо, 11 липня СБУ показала, як український дрон "Пегас" перетворив на купу металу БТР противника. Після удару дроном над БТРом здійнявся густий дим. Безпілотний апарат підлетів ближче, щоб зняти наслідки своєї роботи. На місці, де кілька секунд тому проїжджала військова техніка, було видно тільки розкидані вибухом деталі.

А на початку липня дрон-камікадзе"Пегас" підірвав комплекс росіян для стеження за ЗСУ. Зайнявши вигідну позицію, бійці ЗСУ почали керувати дроном, начиненим вибухівкою, і спрямовувати його в бік камер "Муром-П". Безпілотник впорався із завданням і вразив техніку росіян.