Рішення вже є: експерт розповів, як захистити будь-який підрозділ ЗСУ від "Ланцетів"

Воїни 59-ї бригади успішно відбивають атаки "Ланцетів" і не втратили жодної машини завдяки грамотному управлінню засобами РЕБ.

Україні потрібно розробити й поширити тактику сучасної боротьби з дронами та вдосконалювати антидронні системи для того, щоб російські "Ланцети" більше не завдавали шкоди на фронті. Таку думку висловив український журналіст, головний редактор сайту "Цензор.нет" Юрій Бутусов на своїй сторінці у Facebook.

Він вказав на те, що Збройні сили України могли б перейняти досвід 59-ї мотопіхотної бригади, яка за час бойових дій, за словами Бутусова, не втратила від ударів "Ланцетів" жодної одиниці техніки. І це при тому, що у військових були ті самі засоби, що й у їхніх бойових товаришів на інших ділянках фронту. Але досягти "невразливості" перед російськими БПЛА вони змогли шляхом грамотного управління своїми ресурсами.

"І оскільки "Ланцетами" уражено вже понад 300 одиниць нашої найціннішої бойової техніки, то хотілося б уже, щоб на успішний досвід застосування РЕБ у 59-й бригаді не тільки звернули увагу, а й ухвалили ті рішення, які потрібні для реалізації такої саме роботи на всіх напрямках", — вважає Бутусов.

Для цього, на його думку, потрібно:

розробити та поширити тактику сучасної боротьби з дронами;

організувати впровадження успішних практик;

удосконалювати антидронні системи;

створити штати підрозділів РЕБ на рівні роти, батальйон;

розширити штати на рівні бригади до роти;

скоригувати оборонне планування, щоб купувати необхідну техніку та комплектуючі;

розробити та втілити в життя державну програму перспективних досліджень ударних дронів усіх типів.

Бутусов також наголосив на важливості навчання фахівців, які змогли б працювати з РЕБ.

"У нас є фахівці, але їх мало, потрібна система підготовки, і такі школи треба створювати на базі успішних підрозділів, а не відірваних від війни тилових структур", — написав головред.

Раніше ми писали про те, хто застосовує дрони "Ланцет" і як з ними боротися. Після початку повномасштабного вторгнення ЗС РФ в Україну використання "Ланцета" з боку військових набуло масового характеру. Цей безпілотник перебував на озброєнні у спецпризначенців Головного управління Генштабу ЗС РФ, 76-ї та 98-1 дивізій ВДВ, підрозділу Каскад 1 армійського корпусу ЗС РФ.

Крім того, військові пояснили, як позбавити РФ переваги у вигляді "Ланцетів". Сили оборони України можуть втратити кілька ділянок фронту, поки чиновники витрачають гроші на бруківку і стадіони замість купівлі БПЛА, каже командир розвідроти Денис Ярославський.