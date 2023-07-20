Полюватиме місяцями: безпілотний підводний човен Orca вперше показали у ділі (відео)

Компанія Boeing тестує автономну субмарину для ВМС США, яку можна використовувати як у військових, так і у цивільних цілях.

Аерокосмічний гігант Boeing опублікував у своєму твіттері перше відео випробувань у морі 26-метрового безпілотного підводного човна Orca. Цей Large Unmanned Underwater Vehicle (LUUV) може кілька місяців поспіль подорожувати під водою практично без участі та контролю оператором.

Orca — перший у своєму роді безпілотний підводний корабель для ВМФ США, чиї автономні можливості перевершують будь-який схожий апарат, кажуть у Boeing. Цей LUUV військові хочуть використовувати для розвідки та, можливо, для розмінування. Однак автономну субмарину Orca можна застосовувати і для мирних цілей — вченим-океанологам ця субмарина буде корисна для дослідження морських глибин.

Судно живитиметься від гібридної дизельної/літій-іонної акумуляторної системи, яка живить Orca від батареї, коли перебуває під водою, і заряджає батареї від дизельних генераторів, коли вона перебуває на поверхні. Максимальна швидкість субмарини становить 15 км/год, хоча типова експлуатаційна швидкість становить близько 5,6 км/год, що дає Orca дальність ходу до 10 500 км із запасом ходу в кілька місяців.

Навігаційна система субмарини охоплює інерційний навігаційний блок (INU) з фільтром Калмана, доплерівські лаги швидкості (DVL), датчики глибини й транспондери з довгою базою морського дна (LBL). Зашифрований зв'язок Inmarsat IV, Iridium, Wi-Fi і FreeWave використовується для управління, контролю і перепланування місії.

Команда Maritime Undersea разом з інженерами активно працює над планом подальших випробувань і вже займається виробництвом і складанням другого корабля Orca. Це не перший підводний апарат, над яким попрацювали в компанії Boeing. До цього інженери компанії створили субмарини Echo Seeker і Echo Ranger, автономні і великі UUV, як випробувальні стенди для свого нинішнього XLUUV.

Випробування Orca XLUUV

Раніше Фокус розповідав, що вже розроблено концепт незвичайного безпілотного підводного човна, який вміє очищати воду від пластику. Субмарина може занурюватися до п'ятдесяти метрів і плавати мілководдям, що не доступно іншим підводним човнам.