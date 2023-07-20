Усе дізнаються з Telegram: чому в Україні досі немає держсистеми оповіщення про загрози

Cell Broadcast мала попереджати українців про ракети або артобстріли ще з 2022 року, але досі навіть у Києві незрозуміло, чому звучить тривога.

Централізована система оповіщення Cell Broadcast, яка мала б інформувати українців про небезпеку в разі ракетного обстрілу або інших загроз, досі не запрацювала. Про це написав Forbes у своєму ексклюзивному матеріалі.

Що таке Cell Broadcast і навіщо вона потрібна

Cell Broadcast — це спеціальна система оповіщення, яка дає змогу одномоментно розсилати велику кількість повідомлень на телефони різних мобільних операторів. Вона може працювати незалежно від локації навіть у найвіддаленіших регіонів країни. Ба більше, людина отримає таке повідомлення про загрозу навіть тоді, коли в неї неактивна сім-карта або проблеми з мобільним покриттям. Cell Broadcast може сповіщати про загрозу ракетного обстрілу, хімічну та ядерну небезпеку, а також про небезпечні природні явища і техногенні катастрофи.

ЗМІ зазначає, що розробляти систему мобільного оповіщення почали ще восени 2021 року, але не встигли завершити, оскільки почалося повномасштабне вторгнення РФ в Україну. У вересні 2022 року Cell Broadcast знову протестували, але понад чверть абонентів мобільних операторів так і не змогли отримати сповіщення на свої телефони. Тож люди досі відстежують небезпеку ракетного чи артилерійського обстрілу в Telegram-канал або дізнаються про це по телебаченню.

Це при тому, що сама Cell Broadcast, за даними громадської ініціативи DoZorro, коштувала 900 млн гривень. І це тільки ті гроші, які були витрачені на налаштування і монтаж системи оповіщення.

Хто відповідає за роботу системи оповіщення в Україні

Журналісти медіа звернулися до пресслужби ДСНС та органів місцевого самоврядування в Києві, щоб дізнатися, що не так із системою оповіщення та чому вона досі не працює так, як було запрограмовано. У Київській міській державній адміністрації медійникам сказали, що за текст оповіщення відповідає спеціальний підрозділ у структурі Державної служби надзвичайних ситуацій.

Однак самі представники ДСНС наполягають на тому, що за інформування населення про небезпеку і розсилку спеціальних повідомлень про повітряну загрозу відповідальні оперативні чергові обласної військової адміністрації та КМДА. Систему вже давно передали місцевим органам влади, заявила керівниця відділу взаємодії зі ЗМІ та комунікацій із громадськістю ДСНС Оксана Трухачова. Forbes надіслав відомству детальний запит, але поки не отримав відповіді.

Як українці зараз дізнаються про небезпеки

Найпопулярніші ресурси серед українців — це мобільний застосунок "Київ цифровий", Telegram-канал "єТривога" (розробник Wild Рluto) і "Повітряна тривога" від Ajax Systems та Stfalcon. Крім того, ще в березні 2022 року Google додав функцію сповіщення про небезпеки в смартфони, які працюють з ОС Android.

Великою популярністю користуються анонімні Telegram-канали, що повідомляють про причини повітряних тривог, наприклад, про злети літаків-ракетоносіїв ЗС РФ. Деякі з них моніторять місцеві ЗМІ й повідомляють, чим і які саме території обстрілюють росіяни. Один із найбільших каналів — "Николаевский Ванек", він з'явився у квітні 2022 року, а 19 липня 2023-го налічував понад мільйон підписників.

Нагадаємо, на початку травня стало відомо про те, що в Києві запрацювала ізраїльська система оповіщення. Вона може не тільки розпізнавати види зброї, яку застосовує для обстрілу противник, а й показувати людям ті території, куди вони впадуть.

А на початку серпня 2022 року медіа писали про те, що українці зможуть отримувати сповіщення про хімічну небезпеку. Профільне міністерство запевняло українців у тому, що застосунок "Повітряна тривога" попереджатиме про хімзагрозу та радіаційну небезпеку.