НАТО проводить військові навчання під носом у Росії: готується протистояти РЕБ

Військові тренуються долати перешкоди, які можуть завадити їм відстежувати загрози в Європі.

НАТО проводить у регіоні Балтійського моря навчання з радіоелектронної боротьби під назвою "Гвардія Рамштайн". Про це повідомляє NATO Allied Air Command.

Серія навчань призначена для підвищення ефективності та можливостей підрозділів Інтегрованої системи протиповітряної та протиракетної оборони НАТО. Крім того, країни-союзниці під час таких тренувань можуть отримати передовий досвід, як працювати у сфері дії РЕБ противника та як протидіяти таким системам.

Для цього в навчаннях залучили одразу кілька засобів радіоелектронної боротьби: наземну станцію перешкод і літак радіоелектронних перешкод. Цього разу в таких навчаннях залучена Литва.

"Ми проводимо навчання Ramstein Guard 2023 і я пишаюся своїми військами, які інтенсивно готувалися і мотивовані на виконання своїх завдань. Ми отримуємо величезну користь від тренувань з нашими союзниками й застосування спільної тактики", — сказав командир Литовської Батарея радарів спостереження Алексас Вайкуті.

Він зазначив, що його оператори оглядових радарів навчаться адаптуватися до умов РЕБ у режимі реального часу. А ще для Литви дуже важливо провести навчання по взаємодії взводів з тактичними оперативними центрами.

Основна увага під час випробувань приділяється підтримці командування, управління та передачі інформації між підрозділами. Крім того, ці навчання зосереджені на використанні захисних заходів самозахисту для подолання перешкод, які можуть вплинути на здатність проводити операції з відстеження потенційно небезпечних об'єктів.

Нагадаємо, 12 червня в Європі почалися найбільші в історії НАТО навчання з розгортання ВПС. В операції, що отримала назву Air Defender 23, брали участь понад 20 країн-партнерів, 10 тисяч військових і приблизно 250 літаків, зокрема новітні F-35.

Також зазначимо, що 5 червня Росія розпочала військові навчання в Балтійському морі за участю 40 кораблів, 25 бойових літаків і 3 500 військовослужбовців. У зв'язку з цим командувач ВМС сил швидкого реагування НАТО адмірал флотилії Торстен Маркс 5 червня заявив, що Москва не поінформувала Альянс про початок маневрів, однак вони не стали несподіванкою.