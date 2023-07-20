В Україні запустять онлайн-бронювання платних камер у СІЗО

В Україні стала популярною послуга бронювання платних камер в СІЗО

В Україні планують запустити онлайн-бронювання платних камер у СІЗО. Про це повідомив міністр Юстиції Денис Малюська під час телемарафону.

За його словами, така ідея з'явилася через великий попит. Платні камери функціонують по всій Україні. Зокрема, вони "завжди в дефіциті" в Київському слідчому ізоляторі, де є цілий корпус платних камер. З появою онлайн-бронювання цей процес стане прозорим.

"Ми не розраховували, що буде настільки великий попит на платні камери. Тому плануємо запустити можливість бронювання місця там онлайн. Буде на кшталт букінгу з можливістю ставати в чергу", – сказав Денис Малюська.

Він зазначив, що гроші від платних камер дозволяють ізоляторам все утримувати в більш-менш належному стані та ремонтувати власні приміщення.

Своєю чергою вартість платної камери в кожному ізоляторі є різною.

Зокрема, в Київському СІЗО доба коштує 2 тисячі гривень, тиждень – 8 тисяч, а місяць – 12 тисяч гривень. Тоді як найменше коштує камера в Івано-Франківській установі виконання покарань: 290 гривень за добу, 991 – за тиждень та 1699 гривень за місяць. Оплатити камеру можна на сайті Будинку юстиції.

Нагадаємо, раніше голова Міністерства юстиції розповідав про можливість перебувати у платній камері СІЗО підвищеної комфортності. Оплатити собі камеру можна онлайн, проте також можна купити "подарункові сертифікати" для друзів.

Фокус також писав про те, як виглядає платна камера СІЗО. У камері є холодильник, кондиціонер, телевізор.