"Потрібні мільйони": експерти розповіли, як Україна переможе РФ у битві дронів (відео)

За словами Валерія Яковенка, українським військовим зараз потрібно стільки дронів, скільки немає в усьому світі. Тому їх потрібно виробляти самостійно.

Станом на зараз Україна має в сім разів більше безпілотних летальних апаратів, ніж Росія. Таку заяву зробив співзасновник компанії DroneUA Валерій Яковенко в ефірі "Радіо Свобода".

Скільки дронів виробляє Україна і чому їх не вистачає

"Недостатність виробництва українських безпілотних технологій існує не тому, що ми виробляємо начебто менше дронів, ніж окупант. Це неправда, тому що ми виробляємо їх набагато більше. Але нам їх не вистачає", — сказав Яковенко.

За словами співзасновника DroneUA, ЗСУ критично потребують операторів безпілотників.

"Кількість операторів, яких нам потрібно навчити, обчислюється сотнями й тисячами людей. А для яких потрібні мільйони дронів, тому що це матеріал, що розходиться. Але такої кількості дронів немає у світі", — пояснив Яковенко ситуацію, що склалася.

Альтернативна точка зору

Водночас існує й інша точка зору на проблему виробництва безпілотників в Україні. Так, керівник Центру підтримки аеророзвідки Марія Берлінська в інтерв'ю "Українській правді" сказала про те, що наша країна за виробництвом дронів відстає від Росії у п'ять разів.

Вона, як і Яковенко, спочатку сказала про те, що на початку війни ЗСУ мали беззаперечну перевагу перед противником саме в дронах. Але потім Росія сконцентрувалася на виробництві БПЛА, вклала туди гроші та зуміла вирватися вперед.

"Якщо Україна зараз виробляє по 10 тисяч FPV-безпілотників щомісяця, то Росія — по 45-50 тисяч", — сказала Берлінська.

За її словами, війну виграє та країна, яка переможе в "перегонах дронів", оскільки безпілотники допомагають зберігати життя військових і щадять людський ресурс.

Дещо раніше Фокус писав про те, що дрони "Ланцет" не принесуть перемогу ЗС РФ. Співзасновник DroneUA Валерій Яковенко впевнений, що в Росії звикли малювати перемоги й цю ж методику перенесли на "виробництво" ударних БПЛА.

Також ми інформували про те, що 18 липня волонтери передали ЗСУ чотири безпілотні комплекси Shark. Камера дрона помічає цілі, що рухаються зі швидкістю 100 кілометрів на годину.