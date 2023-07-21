Об'єднує дрони, камери та сенсори в бою: ЗСУ отримали нову систему ComBat Vision

В Україні розробили тактичну систему з координації бійців і техніки на полі бою, яка пов'язуватиме воєдино між собою бойові одиниці під час виконання місій.

Без глобальної цифровізації на сьогоднішній війні жодна армія світу не зможе здобути перемогу. Спільне координування та обізнаність — найважливіший аспект успішного проведення операцій, кажуть військові експерти. Наприклад, у великому матеріалі від The Warzone західні експерти вказують на недостатню координацію, як одну з причин повільного контрнаступу ЗСУ.

Але в Україні вже розробляються системи, здатні зв'язати воєдино безліч бойових підрозділів і необхідну техніку "в один кулак", який злагоджено діятиме на полі бою. З розробником однієї з таких систем, ComBat Vision, поспілкувалися журналісти Defense Express, а Фокус коротко розповість все найцікавіше.

Що таке ComBat Vision

Це складна система тактичного рівня управління підрозділами від бійця до батальйону. ComBat Vision допомагає заздалегідь запланувати проведення тієї чи іншої військової операції аж до дрібниць, а при її виконанні координувати дії між усіма бійцями та технікою (дронами, наприклад) у режимі реального часу. Так само система забезпечує стабільний зашифрований зв'язок між усіма учасниками операції.

ComBat Vision контролює буквально все на полі бою: починаючи від переговорів між бійцями, закінчуючи відстежуванням показників сенсорів, зображенням з камер і управлінням дронами. Під час виконання місії командування і самі бійці можуть вносити зміни в план дій залежно від ситуації, що склалася. Наприклад, на карту можна швидко наносити цілі, зміни в диспозиції ворога, позначати дружні війська або ворожу техніку. Це дуже важливо для координації артилерії або повітряних сил.

Сама система ComBat Vision в аспекті обміну даними побудована за стандартом НАТО STANAG 4677 JDSS, яка розроблена для дій бойових окремих в умовах нестабільного зв'язку. Таким чином система може функціонувати навіть за КХ радіозв'язку на швидкості 1 Кбіт/С, що дає змогу обмінюватися текстовими повідомленнями та передавати цифрові дані.

Можливості системи ComBat Vision

Як еволюціонувала ComBat Vision

Керівник проєкту Євген Максименко розпочав роботу над ComBat Vision разом з ентузіастами-волонтерами ще 2012 року. Ідея з'явилася під час однієї з військово-польових ігор, у якій брав участь Євген. Команда противника діяла більш злагоджено, але завдяки простим процесам автоматизації спільних дій загону Євгена вдалося перемогти в тренувальному бою. Це і стало поштовхом до створення першого покоління ComBat Vision.

Починаючи з 2015 року систему ComBat Vision стали використовувати наші бійці ССО, здійснюючи рейди по тилах противника на Донбасі. Але до моменту повномасштабного нападу Росії на Україну стало зрозуміло, що систему потрібно модернізувати в контексті інтеграції стандартів НАТО в ЗСУ.

На сьогодні представлена четверта версія ComBat Vision, яку в тестовому режимі отримали дві бригади ЗСУ. Наразі її активно тестують підрозділи, які завдають ударів по окупантах за допомогою безпілотників.

Координація безпілотників за допомогою нової версії ComBat Vision

Перспективи ComBat Vision у ЗСУ

Наразі систему ComBat Vision попереднього покоління вже впроваджено у 83 підрозділи армії України. Так само ComBat Vision перебуває на озброєнні підрозділів, що сформувалися на базі "Азова". Щойно четверта версія пройде випробування, вона так само з'явиться на фронті, каже Євген.

За його словами, головна місія ComBat Vision — нівелювати кількісну перевагу ворога на полі бою, надавши підрозділам ефективний інструмент для якісного виконання тих чи інших бойових завдань. Ті підрозділи, які вже мають на озброєнні ComBat Vision, більш ефективно проводять бойові операції, обираючи найкращі місця для маневру, синхронно вступають у бій або спільно уникають концентрації вогню противника.

Раніше Фокус розповідав, що армія США отримає поліпшені VR-окуляри IVAS. Віртуальні гарнітури IVAS за задумом Microsoft і Пентагону мають посилити боєздатність солдатів завдяки поліпшенню зв'язку, ситуаційній обізнаності та комп'ютерному наведенню на ціль, а також вбудованому тепловізору.