Солдати отримають поліпшені VR-окуляри IVAS: тепер бійців перестане від них нудити (відео)

Microsoft заробить на контракті з Пентагоном понад $20 млрд, якщо виправила всі недоліки в новій версії віртуальної системи.

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Корпорація Microsoft планує до 31 липня надати поліпшену версію своїх бойових окулярів віртуальної реальності, що дасть змогу нарешті зважитися Пентагону на їх закупівлю до 2025 року або поставить жирну крапку на цьому експерименті, повідомляє Bloomberg. Microsoft обіцяє, що їй вдалося розв'язати всі проблеми та недоробки, які були присутні в попередній версії HoloLens.

Планується, що вже в серпні окремі підрозділи американських військових протестують 20 екземплярів системи Integrated Visual Augmentation System, або IVAS, версії 1.2, щоб перевірити їхню надійність, ефективність у разі слабкого освітлення і те, наскільки добре вони підходять солдатам, без повторних нападів нудоти та запаморочення, що були головними недоліками більш ранніх версій.

Віртуальні гарнітури IVAS за задумом Microsoft і Пентагону мають посилити боєздатність солдатів завдяки поліпшенню зв'язку, ситуаційній обізнаності та комп'ютерному наведенню на ціль, а також вбудованому тепловізору. Але в результаті випробувань першої версії системи солдати зіткнулися з безліччю проблем, які значно погіршили їхній огляд і можливості на полі бою.

Тестування системи IVAS

Як писали раніше, один із членів випробувальної комісії поділився, що американських солдатів нудило під час носіння гарнітури Hololens, вони також скаржилися на головний біль і біль в очах. У результаті військові гірше влучали по цілях і гірше орієнтувалися в просторі через обмежений периферійний зір. Як зазначили учасники досліджень, IVAS 1.0 значно поступається іншому обладнанню, яке використовує армія США: недостатня продуктивність за слабкого освітлення, погана якість відображення, великі розміри, ненадійність, нездатність розрізняти союзників від ворогів. Після невдалих тестів солдати з радістю повернулися до своїх звичних інструментів: Nett Warrior, PVS14 і прилади нічного бачення Enhanced Night Vision Goggle-Binocular.

Після цього Microsoft пообіцяла доопрацювати IVAS, адже на кону стоїть величезний десятирічний контракт на постачання системи в армію. Після перших тестів оновленої системи відбудуться повномасштабні випробування в бойових умовах протягом наступних двох років, а потім Міноборони США остаточно вирішить, отримають бійці нові VR-системи чи продовжать воювати зі старим обладнанням.

У травні повідомлялося, що армія США має намір запустити програму IVAS до 2025 року. Якщо вдосконалена гарнітура IVAS 1.2 влаштує військових, то протягом наступних десяти років вони мають намір витратити до $21,9 млрд на 121 000 пристроїв, запасні частини та послуги підтримки. Вартість однієї гарнітури становить близько $60 тисяч.