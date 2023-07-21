Армія США випробувала безпілотну систему, що стріляє ракетами по кораблях

Навчання відбулися в рамках модернізації морської піхоти США, оскільки в країні вважають, що в гіпотетичному військовому конфлікті використовуватимуть саме безпілотні технології.

Американські морські піхотинці на військово-морській авіабазі Пойнт-Мугу (США) випробували безпілотну ракетну установку комплексу Navy Marine Expeditionary Ship Interdiction System (NMESIS). Про це повідомляє Defense Blog.

Безпілотна установка була заряджена морською ударною ракетою NSM. Цей боєприпас з легкістю долає відстань у 185 кілометрів. Ракету запускають із задньої частини дистанційно керованої спільної легкої тактичної машини — JLTV.

Це другий випробувальний пуск NMESIS, про який Морська піхота США оголосила за останні два роки, водночас попереднє випробування відбулося в серпні 2021 року на "Великомасштабних навчаннях" ВМС США на Гаваях.

Зі свого боку керівник групи NMESIS старший сержант Дерек Редді зазначив, що такі випробування стали важливою частиною демонстрації можливостей NMESIS для морських піхотинців.

"NMESIS — це система озброєння, яка є наріжним каменем плану модернізації морської піхоти США. Експедиційні операції передового базування — це те, що пов'язано з системою і з тим, як ми будемо вести наступну війну", — сказав журналістам військовий.

Що собою являє система NMESIS

Це два пускові контейнери з протикорабельними ракетами NSM, які встановлені на дистанційно керований наземний транспортний засіб виробництва Oshkosh Defense. NMESIS потрібна для того, щоб посилити контроль піхоти над водною акваторією. Морські піхотинці США планують використовувати NMESIS у дивізіонах разом із ракетними системами HIMARS.

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Також ЗМІ писали про те, що 15 березня у ВПС України відреагували на катастрофу БПЛА MQ-9 Reaper у Чорному морі. За словами спікера Командування Юрія Ігната, американський безпілотник мав право перебувати в повітряному просторі над Чорним морем, оскільки його використовує не тільки Київ, а й країни-члени НАТО.