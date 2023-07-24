"Не варто недооцінювати": у ЗСУ натякнули, хто запустив дрони на Москву (відео)

Українська армія розвиває безпілотні технології, але поки що завдає ударів тільки по окупованих територіях, запевняє військовий Юрій Федоренко.

Незважаючи на те, що Україна активно розвиває власне виробництво безпілотників, Сили оборони не атакували Москву. Про це заявив командир роти ударних безпілотних авіаційних комплексів "Ахіллес" 92-ї ОМБр Юрій Федоренко в ефірі національного телемарафону в понеділок, 24 липня.

За його словами, Сили оборони не завдають жодних ударів за рахунок безпілотної авіації по території РФ.

"Ми працюємо виключно у себе на території й завдаємо точкові удари по окупованій території. Що стосується ударів, які пролунали в центрі Москви, то не варто недооцінювати рух опору", — сказав Федоренко.

"Перегони безпілотників": чому Росія випереджає Україну

Командир роти "Ахіллес" наголосив, що противник увесь час намагається наситити свої сили тими засобами, що є і в сил оборони. Але ефективність їхнього застосування залежить не лише від кількості, а від майстерності, вміння та розуміння справи. У цьому випадку Україна перебуває попереду.

"Що стосується кількості коштів, у цьому плані нас обганяє РФ. Тому дуже важливо, що є вже підтримка держави і підтримка кожного українця, який донатить на Сили оборони", — наголосив Федоренко.

Він також звернув увагу на те, що найближчим часом держава не може перекрити всі потреби в засобах БПЛА. Однак саме такі засоби необхідні українській армії.

"Формула проста: більше дронів — більше втрат противника і менше — у Сил оборони", — пояснив військовий.

Коли РФ не зможе виробляти власні дрони

"Для Росії комплектуючі надходять ще з Китаю. У РФ поки зберігається можливість завозити комплектуючі, виготовляти певну кількість деталей і модернізувати", — сказав командир роти ударних безпілотників.

Крім цього він озвучив, що Україна має зробити, щоб дати гідну відповідь Російській Федерації. На дипломатичному рівні має активніше вестися робота, необхідна для того, щоб зменшувати можливість Росії отримувати комплектуючі. Друге — це системи ППО, які є всередині нашої держави як на передній лінії, так і в прифронтових містах. Також це підготовка позиції та необхідних засобів РЕБ.

Нагадаємо, раніше військовий пояснив, чому ППО і РЕБ Москви пропустили дрони. У Міноборони стверджують, що змогли придушити БПЛА, однак Сергій Грабський звернув увагу, що вони однаково влучили в будівлі. Крім того, у Москві не було проблем зі зв'язком, як під час попередніх атак.

Також ми писали про те, як відреагували Україна і РФ після атаки БПЛА на Москву. Удари безпілотників по Москві було зафіксовано близько четвертої години ранку — вибухи пролунали біля Міністерства оборони РФ. В українському уряді зазначають, що російська ППО дедалі менш здатна захищати небо.