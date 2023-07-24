Розкидало на десятки метрів: саморобний дрон вибухнув під колесами вантажівки в РФ (фото)

На один із квадрокоптерів наїхав ваговоз, а ось два інших із примотаним скотчем вибуховим пристроєм, лежали в траві неподалік місця інциденту.

У селі Тюшеве (Рязанська область, РФ) невідомий безпілотник вибухнув під колесами КамАЗу. Про це повідомило росмедіа SHOT у понеділок, 24 липня.

У неділю, 23 липня водій ваговоза 62-річний Олександр їхав дорогою, яка розташована за 300 метрів від траси М-5 "Урал". Він не помітив безпілотний летальний апарат на асфальті та наїхав на нього колесом. Дрон вибухнув і пошкодив КамАЗу два колеса. У водія травм немає, він відбувся переляком.

На місце інциденту виїхали силовики, ДСНС і вибухотехніки. За 20 метрів від ваговоза вони виявили ще два безпілотники. ЗМІ пише про те, що знайдені дрони — це БПЛА кустарного виробництва.

На фотографіях, які опублікували у ЗМІ, видно сріблясті уламки квадрокоптерів, розкидані по траві. Їх розкидало на десятки метрів від місця вибуху.

Невідомі безпілотники атакували Рязанську область 23 липня Невідомі безпілотники атакували Рязанську область 23 липня Невідомі безпілотники атакували Рязанську область 23 липня

Фахівці оглянули дрони й помітили, що до безпілотних літальних апаратів скотчем прив'язали невідомий вибуховий пристрій, який і вибухнув під колесами машини. Силовики зараз розбираються, звідки на дорозі могли з'явитися дрони й хто причетний до цього інциденту.

Нагадаємо, у ЗСУ натякнули, хто запустив дрони на Москву. Українська армія розвиває безпілотні технології, але поки що завдає ударів тільки по окупованих територіях, запевняє військовий Юрій Федоренко.

А раніше військовий пояснив, чому ППО і РЕБ Москви пропустили дрони. У Міноборони стверджують, що змогли придушити БПЛА, однак Сергій Грабський звернув увагу, що вони однаково влучили в будівлі. Крім того, у Москві не було проблем зі зв'язком, як під час попередніх атак.