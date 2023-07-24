Розкидало на десятки метрів: саморобний дрон вибухнув під колесами вантажівки в РФ (фото)
На один із квадрокоптерів наїхав ваговоз, а ось два інших із примотаним скотчем вибуховим пристроєм, лежали в траві неподалік місця інциденту.
У селі Тюшеве (Рязанська область, РФ) невідомий безпілотник вибухнув під колесами КамАЗу. Про це повідомило росмедіа SHOT у понеділок, 24 липня.
У неділю, 23 липня водій ваговоза 62-річний Олександр їхав дорогою, яка розташована за 300 метрів від траси М-5 "Урал". Він не помітив безпілотний летальний апарат на асфальті та наїхав на нього колесом. Дрон вибухнув і пошкодив КамАЗу два колеса. У водія травм немає, він відбувся переляком.
На місце інциденту виїхали силовики, ДСНС і вибухотехніки. За 20 метрів від ваговоза вони виявили ще два безпілотники. ЗМІ пише про те, що знайдені дрони — це БПЛА кустарного виробництва.
На фотографіях, які опублікували у ЗМІ, видно сріблясті уламки квадрокоптерів, розкидані по траві. Їх розкидало на десятки метрів від місця вибуху.
Фахівці оглянули дрони й помітили, що до безпілотних літальних апаратів скотчем прив'язали невідомий вибуховий пристрій, який і вибухнув під колесами машини. Силовики зараз розбираються, звідки на дорозі могли з'явитися дрони й хто причетний до цього інциденту.
Нагадаємо, у ЗСУ натякнули, хто запустив дрони на Москву. Українська армія розвиває безпілотні технології, але поки що завдає ударів тільки по окупованих територіях, запевняє військовий Юрій Федоренко.
А раніше військовий пояснив, чому ППО і РЕБ Москви пропустили дрони. У Міноборони стверджують, що змогли придушити БПЛА, однак Сергій Грабський звернув увагу, що вони однаково влучили в будівлі. Крім того, у Москві не було проблем зі зв'язком, як під час попередніх атак.