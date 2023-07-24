"Ворог божеволіє": росіяни масово атакують дронами західну техніку, — Deep State

Окупанти полюють за німецькими танками Leopard-2 та американськими БМП Bradley, застосовуючи проти них безпілотники "Ланцет" і fpv-дрони.

Під час контрнаступу ЗСУ російські військові зосереджуються здебільшого на тому, щоб уразити безпілотниками техніку, надану Україні країнами-союзницями. Інформація про це з'явилася в Telegram-каналі військової аналітикині DeepState у понеділок, 24 липня.

"Ворог божеволіє при проведенні штурмів із використанням західної техніки", — йдеться в повідомленні.

Найбільше російські військові намагаються пошкодити або знищити німецькі танки Leopard-2 й американську бойову машину піхоти Bradley. Як правило, по такій техніці ЗС РФ б'ють безпілотниками "Ланцет" і fpv-дронами. Наприклад, для знищення однієї машини Bradley окупанти залучили щонайменше один дрон "Ланцет" і один fpv-дрон.

А ось артилерію російські військові практично не застосовують під час наступальних дій ЗСУ. Наразі всі головні удари вони завдають безпілотними летальними апаратами. Джерело пише про те, що локації, на яких фіксували українську техніку західного виробництва, може свідчити про просування українських військ уперед.

Нагадаємо, наприкінці липня мер Москви похвалився російськими дронами. Собянін підкреслив, що в Москві вже відкрито центр безпілотних авіаційних систем на базі індустріального парку "Руднево". Крім цього, влада столиці Росії підписала в червні та липні угоди з 11 регіонами про розвиток систем БПЛА і скоро планує проводити спільні льотні випробування.

Так само в Росії заявили про нарощування виробництва дронів "Ланцет". Твердження РФ прозвучало на тлі заяви представника Генштабу Олексія Громова, що у противника залишилося близько 50 дронів "Ланцет". При цьому командир загону ударних БПЛА ЗСУ Ілля Шполянський розповідає — безпілотники РФ завдають українській армії значної шкоди.