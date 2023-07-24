Армія дронів за тиждень знищила 101 одиницю техніки РФ на мільйони доларів (інфографіка)
За минулі сім днів завдяки роботі українських БПЛА ліквідовано 21 танк, 36 бойових броньованих машин, 18 опорних пунктів окупантів і багато іншого.
Безпілотники Армії дронів ліквідували 101 одиницю російської техніки, вартість якої оцінюють у мільйони доларів. Про це повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров у Telegram.
Втрати російських окупантів протягом тижня завдяки роботі українських БПЛА:
- 21 танк;
- 36 бойових броньованих машин;
- 18 опорних пунктів;
- 12 систем радіотехнічного обладнання;
- 23 вантажівки;
- 5 гармат;
- 3 системи ППО (ТОР та інші):
- 3 склади боєприпасів або палива;
- 76 військовослужбовців.
За словами міністра, посилення ЗСУ військовими технологіями триває. Нові розробки ефективно знищують противника і, разом з тим, дають змогу зберегти життя українських захисників.
Голова Мінцифри подякував героям України за "потужні результати" і пообіцяв, що дронів буде більше.
Нагадаємо, що росіяни в масовому порядку атакують дронами західну техніку. Про це повідомили військові дослідники з DeepState.
Також повідомлялося, що військовослужбовець розповів, у чому насправді небезпека дронів "Ланцет".
Російські дрони-камікадзе "Ланцет" завдають значної шкоди ЗСУ. Вони досить нові і становлять велику небезпеку, поки Україна не розробила комплекс заходів для захисту від них.
Водночас їхні можливості сильно переоцінені через пропаганду, запевнив експерт.