"Роздає квитки на концерт Кобзона": в Україні випробували новий дрон STING A (фото, відео)

Безпілотник може працювати як дрон-розвідник, так і виконувати функції ударного БПЛА.

В Україні провели випробування польотного комплексу БПЛА STING A. Про це повідомив підприємець і волонтер Юрій Голик на своїй сторінці у Facebook у понеділок, 24 липня.

"Сьогодні провели випробування польотного комплексу власної розробки та виробництва БПЛА STING A з двох безпілотників", — написав Голик.

Він додав, що днями безпілотний летальний апарат поїде на південний напрямок і в тестовому режимі штурмуватиме позиції та техніку окупантів трикілограмовими боєприпасами. Ба більше, попередники дрона вже пройшли "бойове хрещення" під час бойових дій і мають досвід "роздачі квитків на концерт Кобзона" (мається на увазі ліквідація окупантів,- ред.).

На опублікованому відео квадрокоптер із чотирма гвинтами, на кожному з яких було по три лопаті, злетів у небо і виконав там кілька простих маневрів.

Скоро дрони STING A повезуть військовим на південний напрямок фронту

Технічні характеристики безпілотника STING A

бойове навантаження — 3,5 кг;

призначення — розвідка, штурм;

складові — ударний безпілотник STING А і безпілотник-розвідник STING SG.

Нагадаємо, у травні 2023 року стало відомо, що група українських інженерів розробляє нову модель дрона для розвідки та нанесення ударів, що має замінити популярні квадрокоптери Mavic з Китаю. Команда вирішила вдосконалити вже наявну модель БПЛА, замінивши йому корпус на більш компактний і плоский. Крім квадрокоптерів, група працює над створенням невеликих розвідувальних літаків із дальністю польоту 25-35 км.

А дещо раніше команда Юрія Голика випробувала новий FPV-дрон, розроблений для військових. Під час тестів він зміг підняти вантаж вагою 5 кг, що імітує боєприпас, і пролетіти 5 км. Літальний апарат оснастили двома камерами й тепловізором, а також системою захисту від засобів радіоелектронної боротьби.