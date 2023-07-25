"Ми повинні бути готові до атак": Ігнат про новий іранський дрон Shahed-149 Gaza (відео)

За словами представника командування ЗС ЗСУ, нам потрібно терміново розвивати свою галузь безпілотної авіації.

Днями Іран представив чергову версію своїх смертоносних дронів Shahed-149 Gaza, які можуть пролітати до 7 000 км. Журналісти в ефірі всеукраїнського телемарафону поцікавилися у спікера командування Повітряних сил Збройних сил України Юрія Ігната: наскільки цей дрон небезпечний для України та чи може Іран поділитися ним з армією РФ.

За словами Ігната, у нього немає точної інформації з цього приводу, але оскільки між Росією та Іраном існує тісний зв'язок, зокрема й у постачанні як дронів, так і технологій для їхнього виробництва, то такий варіант виключати не можна.

"Ми повинні бути готові до атак будь-яких дронів. Іран усе може передати Росії... Той самий "Араш-2", схожий на крилату ракету, — про це теж ішлося. Тому треба бути готовим до таких речей, тому що безпілотники будуть і надалі застосовуватися", — наголосив Ігнат.

Shahed-149 Gaza і установка для ракет у його корпусі Фото: iswnews

Спікер додав, що українська армія відбиває атаки не тільки звичних уже Shahed-136: сили ППО вже не раз збивали більш "свіжі" розвідувальні дрони Qods Mohajer-6. На думку Юрія Ігната, Україна має якнайшвидше зробити все можливе для створення власної індустрії виробництва всіх типів безпілотників.

Юрій Ігнат про небезпеку Shahed-149 Gaza

Ми вже писали, що Іран днями продемонстрував новий дрон Shahed-149 Gaza, відмітною особливістю якого є величезна дальність польоту — до 7 000 км. Безпілотник може використовуватися як для розвідки, так і для ударів по виявлених цілях за допомогою ракет, що запускаються з борту його корпусу.

Так само Фокус повідомляв, що в Росії вже запустили великовузлове складання дронів Shahed-136 з іранських комплектуючих. Журналісти з'ясували, що в коледжі "Алабуга Політех" діти змушені не тільки збирати безпілотники, а й виконувати низькокваліфіковану роботу, до якої переважно залучають студенток з Африки. За даними журналістів, неповнолітні отримують за свою працю оплату в розмірі 30-40 тисяч рублів. Самі студенти скаржаться на відсутність доплат за перепрацювання та роботу на вихідних.