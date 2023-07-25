Старий, але корисний: як із БТР епохи в'єтнамської війни зроблять робот-танк (відео)

Інженери з Туреччини збираються модернізувати бронетранспортер М113, додавши систему дистанційного керування і поліпшивши захист. Новий безпілотник назвуть Shadow Rider.

Турецький виробник бронетехніки FNSS розробив нову безпілотну наземну машину (UGV), яка буде представлена на Міжнародній виставці оборонної промисловості IDEF 23, повідомляє Defence Blog. Як платформу збираються використовувати бронетранспортер М113, який застосовувався ще під час в'єтнамської війни з 1965 по 1973 роки.

Звісно, військові інженери компанії повністю переобладнають застарілий БТР залишивши від нього лише механізовану платформу, що роками доводила свою ефективність. Майбутній мінітанк Shadow Rider оснастять роботизованим комплектом, розробленим FNSS, що має автономні режими водіння: як патрулювання, відстеження та повернення на військову базу.

Так само цей мінітанк отримає різні рівні захисту для безпечної їзди на замінованих територіях. А ще автономний комплект FNSS матиме відкриту архітектуру, що дасть змогу швидко та ефективно адаптуватися до технологічних розробок і покращень у майбутньому.

Розробники стверджують, що використання безпілотних наземних машин (Unmanned Ground Vehicle) стає все більш поширеним явищем на сучасному полі бою, де неминучі нетрадиційні загрози. Безпілотні системи стали центром уваги сучасних армій завдяки своїм чудовим можливостям, що дають їм змогу брати участь в операціях високої та низької інтенсивності та в небезпечних умовах, тому їхня роль стає дедалі незамінною.

У результаті модифікації платформи M113 в безпілотний мінітанк Shadow Rider, на полі бою незабаром з'явиться сімейство автономних роботів, які служитимуть у всіх видах місій, особливо у вогневій підтримці.

Як бачать розробники майбутній Shadow Rider

Тим часом у США так само хочуть створити безпілотний БМП на базі популярного Bradley. Пентагон оголосив конкурс серед компаній на модернізацію бойової машини та вже приймає проєкти на розгляд.

А в Росії заявляють, що вже розробили значно спрощений БТР на базі Бумеранга. БТР "Бумеранг" мав стати новітнім бронетранспортером із дистанційно керованим бойовим модулем, однак він уже 7 років перебуває на випробуваннях.