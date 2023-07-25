Крутіші чіпи — вища ціна: нові 2-нм процесори коштуватимуть у 10 разів дорожче за звичайні

Незважаючи на велику вартість, за заявою глави Rapidus, уже є охочі закупити дорогі чипи, адже без них неможливий подальший розвиток електроніки.

Ацуеші Коїке, голова Rapidus, напівпровідникового консорціуму, підтримуваного японським урядом, вважає, що вартість його 2-нанометрових чипів буде десятикратно вищою порівняно зі стандартними чипами, наприклад, 7-нанометровими процесорами, повідомляє Tom`sHardware. Проте є компанії, які готові платити такі ціни і навіть почекати, коли в Японії почнуть виробляти ці процесори в 2027 році.

Процесори за 2-нм техпроцесом мають життєво важливе значення для Японії, оскільки деякі з них будуть використовуватися для високопродуктивних обчислювальних застосунків, що мають вирішальне значення для національної безпеки, тоді як інші будуть використовуватися в інноваційних цивільних додатках, таких як автономні транспортні засоби та робототехніка, заявив Ацуєші Коїке.

Хоча очевидно, що 2-нм чипи будуть значно дорожчими, ніж сьогоднішні чипи, десятикратне збільшення порівняно з сьогоднішніми "основними" чипами є величезним стрибком еволюції в цьому сегменті.

Пілотне виробництво 2-нанометрових чипів на заводі Rapidus у Тітосе, Хоккайдо, заплановано на квітень 2025 року. Планується, що у вересні 2024 року виробничий об'єкт почне пробну експлуатацію, включно із системами водопостачання, електрики, газу та вентиляції, у межах підготовки до встановлення інструментів у грудні того ж року. Очікується, що лінії масового виробництва будуть запущені на початку 2027 року.

Процесор 2-нм за розміром трохи більший за рисове зернятко Фото: Facebook

Щодо робочої сили, кваліфікованої для роботи на передових підприємствах з виробництва мікросхем, Койке запевнив, що Rapidus не зазнає значних труднощів з набором персоналу. Компанії вдалося залучити японських професіоналів у галузі напівпровідників, які або повернулися з-за кордону, або повернулися в напівпровідникову промисловість після зміни кар'єри.

Станом на квітень 2023 року Rapidus найняла 100 інженерів і планує подвоїти цю цифру до кінця року. Перша група інженерів наразі проходить навчання в IBM Albany NanoTech Complex. У компанії вважають, що вже 2025 року для пілотного виробництва знадобиться від 300 до 500 інженерів.

Раніше Фокус розповідав, що Японія вже ввела санкції на поставку спецобладнання в Китай. До спеціального списку санкцій потрапила вся основна літографічна техніка, яка необхідна для розвитку індустрії процесорів і яку Китай може перепродувати "на сторону".

Так само виробники процесорів продовжують зазнавати збитків. Причина: люди намагаються економити на купівлі нових гаджетів.