Іран представив крилату ракету зі ШІ: що вміє "Абу Махді" і чи варто її боятися (відео)

Як стверджують іранці, нова ракета здатна пролетіти 1000 км, ухилятися від радарів, змінювати траєкторію під час руху і знищувати будь-які кораблі, але її ще жодного разу не застосовували у бою.

Армія Ірану отримала на озброєння "Абу Махді" (Abu Mahdi) першу крилату ракету зі штучним інтелектом. Подробиці наводь іранське видання Tehran Times.

Крилаті ракети "Абу Махді" урочисто передали військово-морським силам сухопутних військ і Корпусу вартових ісламської революції (КВІР). Іранці запевняють, що вона вирізняється високою точністю, руйнівною силою та великою дальністю польоту — понад 1000 км. Це дасть змогу посилити оборону Ірану і збільшити зону ураження військово-морських підрозділів.

Штучний інтелект впроваджено в систему управління і визначення траєкторії ракети, завдяки цьому вона може здійснювати маневри на малих висотах, змінювати висоту і напрямок польоту, а також ухилятися від ворожих радарів. "Абу Махді" також отримала сучасну навігаційну систему і потужний двигун, що дозволяє запускати її з будь-якої точки в Ірані для ураження мобільних морських цілей.

Як повідомляє іранське видання PressTV, "Абу Махді" розробили фахівці підприємства Aerospace Industries Organization, що підпорядковується міністерству оборони Ірану. "Розумна" ракета здатна долати природні та штучні перепони, а також засоби радіоелектронної боротьби та протиповітряної оборони, щоб противник не міг вчасно засікти її та відреагувати.

Ракета "Абу Махді" на виставці в Ірані Фото: IRNA

Стверджується, що велика боєголовка знищить корабель будь-якого типу, зокрема фрегатів і есмінців. При цьому ракета використовує як активні, так і пасивні головки самонаведення, а система навігації реагує на переміщення цілі під час польоту.

Іранський контрадмірал Алі Реза Тангсірі заявив, ніби нові ракети "практично неможливо відстежити" через велику дальність і низьку висоту. Запускати їх при цьому можна з корабля або берегової пускової установки, атакувати численні цілі та завдавати ударів з кількох сторін.

Головною метою "Абу Махді" військовий назвав утримання ворогів якомога далі від берегів Ірану. Наприклад, умовним авіаносцям доведеться зупинятися щонайменше за 1000 км, щоб не потрапити під удар.

"Це означає, що винищувачі на борту цього авіаносця стануть безкорисними", — наголосив Тангсірі.

Ракету іранські конструктори назвали на честь колишнього заступника глави іракських загонів народної мобілізації, якого було вбито разом із головнокомандувачем іранських сил із боротьби з тероризмом генерал-лейтенантом Касемом Сулеймані внаслідок вибухів біля міжнародного аеропорту Багдада в січні 2020 року. Вважають, що удар завдав безпілотник США за наказом експрезидента країни Дональда Трампа.

Іран продемонстрував ракети "Абу Махді" для ВМС

Як пише Jerusalem Post, оголошення про ракету розглядається як відповідь на дії США в регіоні. Іранські військові можуть застосувати ракету проти таких кораблів, як есмінці та фрегати, а США нещодавно відправили ракетний есмінець USS Thomas Hudner через Суецький канал, щоб приєднатися до 5-го флоту, що базується в Бахрейні.

Поки неясно, як "Абу Махді" працюватимуть на практиці, оскільки їх ще жодного разу не випробовували в бойових умовах. Цілком можливо, що вони не володіють заявленими можливостями та не вміють літати на 1000 км. Розповідям про нові системи управління і контролю на базі ШІ підтверджень поки що немає: жодна з них не могла ухилятися від радарів. ЗМІ підкреслило, що Іран часто хвалиться новими технологіями та робить заяви, які просто неможливо перевірити.

Нещодавно в Ірані представили новий дрон-камікадзе Shahed-149 Gaza виробництва компанії Iran Aircraft Manufacturing Industries Corporation. Розробники стверджують, що він може летіти 35 годин і долати до 7000 км.