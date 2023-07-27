Дрон-камікадзе ЗСУ відірвав башту танку з РФ: машина згоріла разом з екіпажем (фото)

Ударний безпілотник ледь не втратив зв'язок, але зміг вразити корму танка і підірвати боєкомплект.

Український дрон-камікадзе одним ударом знищив російський танк на Вугледарському напрямку, назавжди вивівши його з ладу. Відеозапис операції опублікувала в Telegram 72-га окрема механізована бригада Збройних сил України імені Чорних Запорожців.

Росіяни вели на сільській дорозі під Вугледаром танк із накидкою захисного кольору, який, імовірно, прикривав надбудову над вежею для захисту від безпілотників. Бійці ЗСУ відправили в погоню за ворожою бронетехнікою дрон-камікадзе з видом від першої особи (First person view або скорочено FPV). Судячи з відео, БПЛА кілька разів ледь не втрачав зв'язок зі станцією управління, передаючи зображення з перешкодами, але таки зумів наздогнати свою мету і завдати удару в корму.

Російський танк перед ударом дрона-камікадзе Фото: Скриншот

Атака вийшла досить успішною, оскільки танк вибухнув просто під час руху. Речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук у своєму пості звернув увагу, що внаслідок удару FPV-дрона в російської техніки детонував боєкомплект, що значно посилило шкоду, а також відірвалася вежа.

Російський танк вибухнув після удару дрона ЗСУ Фото: Скриншот

Після вибуху танк ще й загорівся, перетворившись на купу металу, яку окупантам уже навряд чи вдасться відремонтувати і повернути в стрій. Крім бойової машини, ЗС РФ втратили ще й екіпаж, один із танкістів догорів зовні. Втім, на відео можна помітити людину, яка бігає навколо підірваного танка, можливо, комусь із команди вдалося вижити.

У червні ЗСУ показали, як дрони знищили три російські танки поспіль. Таким чином оператори 47 бригади зірвали штурм окупантів і врятували свою піхоту.

Нещодавно дрон ЗСУ за ніч підірвав одразу два російські танки загальною вартістю близько $4,4 млн. Воїни з роти ударних БПЛА "Ахіллес" 92-ї ОМбр вистежили бойові машини росіян і влучно вразили їх боєприпасами, скинутими з безпілотників-бомбардувальників.