"Перетворив $4,4 млн на купу металу": дрон ЗСУ за ніч підірвав одразу два російські танки (відео)

Бійці 92-ї механізованої бригади використали безпілотник, що дає змогу бачити навіть уночі, і успішно пополювали на техніку окупантів.

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Українські військові за одну ніч за допомогою безпілотних летальних апаратів знищили російські танки на загальну суму в $4,4 млн. Відповідне відео опублікували на сторінці "Армії дронів" у Facebook у п'ятницю, 20 липня.

У Луганській області бійці роти ударних безпілотників "Ахіллес" (входить до складу 92-ї окремої механізованої бригади імені кошового отамана Івана Сірка) стежили за двома російськими танками Т-80. Опісля, обравши зручний момент, бронетехніку противника атакував безпілотник. Дрон скинув на танки боєприпаси. Техніка практично моментально вибухнула і її охопив вогонь.

"Вистежили два ворожі танки Т-80 і за допомогою "пташки" (безпілотника, — ред.) перетворили 4,4 млн доларів на купу металу", — йдеться в дописі до відеоролика.

Що відомо про танк Т-80, який ЗС РФ застосовують в Україні

Це бойовий танк третього покоління, який розробили ще в Радянському союзі. Т-80 — перший у світі танк із вбудованим протиснарядним динамічним захистом. Оснащений 2А46-1, яка виробляє 40 пострілів. Розвиває швидкість до 70 кілометрів на годину. Танк належить до класу техніки, обладнаної ракетно-гарматним і кулеметним озброєнням. Т-80 може виконувати бойові завдання навіть у радіусі дії зброї масового ураження.

Т-80 захищений сталевою та комбінованою протиснарядною бронею. Працює як вдень, так і в темний час доби. У танка є система пуску димових гранат і система для встановлення протимінного трала. Танк може рухатися під водою і таким чином долати перешкоди на своєму шляху. Крім того Т-80 може самоокопуватися за допомогою бульдозера.

Стоїть на озброєнні низки країн, серед яких — Росія, Україна, Пакистан, Білорусь, Ангола, республіка Корея, Кіпр.

Нагадаємо, 19 липня дрон ЗСУ знищив новітній російський танк "Прорив". За час повномасштабного вторгнення Росії в Україну окупанти втратили вже 22 танки "Прорив", при цьому на озброєнні армії противника до цього перебувало 100 одиниць такої військової техніки.

В той самий час дрон "Пегас" ліквідував САУ "Гіацинт". Він подолав 14 кілометрів для того, щоб атакувати САУ противника. Безпілотник-камікадзе завдав удару, який перетворив військову техніку росіян на попіл.