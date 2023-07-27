Розірвало зсередини: дрон "Пегас" вразив російський "Солнцепек" за $15 млн (відео)

Безпілотний летальний апарат "Пегас", вартістю в кілька сотень доларів, позбавив російських військових техніки за 15 мільйонів доларів.

Спецпризначенці Служби безпеки України за допомогою FPV-дрона "Пегас" ліквідували російську важку вогнеметну систему "Солнцепек". Відповідне відео опублікував у своєму Telegram-каналі віцепрем'єр-міністр Михайло Федоров у четвер, 27 липня.

Військові "відпрацювали" по техніці противника безпілотником, закупленим для бійців у рамках проєкту "Армія дронів". На відео, знятому БПЛА, зафіксовано, як центральною дорогою в зруйнованому поселенні їде ТОС "Солнцепек". Оператор направив дрон і змусив його вразити ціль.

Вогнеметна система задимилася, але не зупинилася одразу і продовжила їхати під наглядом українського дрона-розвідника. За кілька секунд "Солнцепек" вибухнув: його охопили полум'я і густий дим, а в повітря злетіли реактивні снаряди — боєкомплект детонував і розірвав машину зсередини. Коли дим розсіявся, безпілотник-спостерігач підлетів ближче і зафільмував бойову техніку ЗС РФ, яка перетворилася на купу понівеченого металу.

"Це — результат потужної роботи спецпризначенців СБУ безпілотником "Пегас". Тепер у росіян мінус одна така система (ТОС "Солнцепек", — ред.). І, звісно, знищеної техніки окупантів буде більше", — написав Михайло Федоров під відео.

Чим небезпечний "Солнцепек" для українських військових

"Солнцепек" — це важка вогнеметна система, розроблена 2001 року. Вона знищує цілі некерованими реактивними снарядами. Завдання цієї ТОС — знищення автомобілів і легкоброньованої техніки, руйнування будівель, ліквідація живої сили. Люди, які потрапили в зону дії вогнеметної системи, отримують одразу кілька характерних травм: вони мають осколкові поранення, опіки від високої температури та загальне ураження організму (контузія) від ударної хвилі та високого тиску, що утворюється в зоні ураження.

"Солнцепек" має 24 направляючих (менше, ніж у свого попередника). Виконаний на основі танка Т-72. Складається з бойової та транспортно-заряджальної машин. Працює по цілях реактивними снарядами. У середньому одна одиниця такої військової техніки обходиться в 15 мільйонів доларів.

Стоїть на озброєнні в армій Росії, Азербайджану, Вірменії, Алжиру, Іраку, Казахстану, Саудівської Аравії та Сирії. Із "Солнцепеком" у РФ працюють щонайменше три бригади, два полки й окремий вогнеметний батальйон. ЗС РФ застосовували вогнеметні системи цього типу в Першій і Другій чеченських війнах, під час бойових дій на українському Донбасі та в Сирії.

Нагадаємо, на початку липня ЗСУ вдарили по позиціях окупантів трофейною системою ТОС-1А "Солнцепек". За інформацією російських пабліків, вогнеметна система була захоплена українськими військовими під час "відведення підрозділів ЗС РФ" з Харківської області восени минулого року.

Також у середині червня ЗСУ під час боїв у Запорізькій області знищили черговий "Солнцепек". Аеророзвідка бригади НГУ виявила та скоригувала удар 47-ї окремої механізованої бригади "Магура". Завдяки спільним діям, російські війська втратили важку вогнеметну систему залпового вогню.