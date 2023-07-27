"РФ не може виробляти тисячі дронів": експерт пояснив, чому не потрібно панікувати

До 2021 року без повномасштабної війни і жорстких санкцій Росія накопичила всього приблизно 2000 БПЛА, а тепер обіцяє робити у п'ять разів більше щомісяця.

Росія не зможе виробляти для своєї армії тисячі безпілотників "Ланцетів", Shahed-136 або інших моделей. Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко пояснив причини на своїй сторінці у Facebook.

Минулого тижня телеканал "Россия 1" показав сюжет про виробництво дронів-камікадзе "Ланцет" — підприємство Zala Aero запевняє, ніби збільшило випуск у 50 разів і може збирати десятки тисяч таких апаратів на місяць. А напередодні з'явилася інформація про масове виробництво в Росії іранських дронів-камікадзе Shahed-136.

"У Росії немає технічної та технологічної можливості на місяць виробляти в повністю замкнутому циклі тисячі дронів того чи іншого типу", — заявив Олександр Коваленко.

Він нагадав, як у жовтні 2021 року президент РФ Володимир Путін заявив: на той момент на озброєнні у країни були 2 тисячі БПЛА, і подав це як велике досягнення. Таку кількість безпілотників росіяни змогли зробити за кілька років у значно спокійніші часи, ніж зараз — до повномасштабної війни, введення жорстких міжнародних санкцій та економічного занепаду. Експерт не вірить, що за півтора року війни РФ змогла б у рази наростити виробництво.

"Навіть у самому Ірані, станом на осінь 2022 року вироблялося в середньому 50 дронів Shahed-136. До кінця 2022 — початку 2023 вдалося наблизитися до показника виробництва до 100 Shahed-136 на місяць. Це виробництво в країні, в якій все для цього процесу налаштовано і налагоджено", — підкреслив аналітик.

Олександр Коваленко звернув увагу, що росіяни записують на відео і показують чи не кожен успішний удар своїх дронів-камікадзе "Ланцет" на території України, і таких випадків аж ніяк не тисячі. За останній місяць він нарахував у відкритих джерелах менш як 100 роликів.

У червні Сили оборони України за офіційними даними збили 414 БПЛА, 166 із них — Shahed-136, а 248 — інші моделі, зокрема російські. У липні збитих "нешахедів" уже 255. За спостереженнями Коваленка, від місяця до місяця кількість втрачених Росією "Ланцетів", "Орланів" та інших безпілотників майже не змінюється, а отже їх не стає значно більше.

"Коли хтось заведе черговий скиглення про те, що Росія може виробляти десятки тисяч дронів і, що скоро нас усіх щодня атакуватимуть сотні Shahed-136 і "Ланцет-3". Ну, ви знаєте, що в такому разі робити. Часом, панікер гірший за мавпу з гранатою", — підсумував він.

16 липня компанія ZALA Aero представила в Росії нову версію дронів "Ланцет". Її оснастили складними крилами та хвостовим оперенням, а запускати планують із контейнерних установок.

До цього експерт Інституту ім. Олександра Поля Павло Вернівський повідомив, що в Росії вже збирають іранські БПЛА Shahed. На дронах цієї моделі, які збили на початку липня, виявили маркування, що вказує на нове місце виробництва.