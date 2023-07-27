Заглушить найскладніші системи ворога: Китай показав новітню станцію РЕБ, що відомо

Військові інженери КНР створили цю систему мобільною — її можна встановити на вантажівку і висунути на лінію фронту.

Під час відкритого авіасалону ВПС 2023 у китайському Чанчуні військово-повітряні сили армії Китаю продемонстрували свою новітню систему радіоелектронної боротьби, станцію відстеження ланцюжка даних і створення перешкод RCT195B, повідомляє Army Recognition. Ця система РЕБ призначена для націлювання на лінії передачі даних супротивника та оснащена логоперіодичною дипольною антеною (LPDA) з надширокою смугою пропускання (UWB).

Станція відстеження ланцюжка даних і створення перешкод RCT195B, показана під час заходу, відіграє важливу роль у радіоелектронній боротьбі, кажуть військові НВАК. Радіоперешкоди, прикладом яких є ця система, включають блокування або порушення бездротового зв'язку. Порушити зв'язок противника можна за допомогою звичних засобів, як-от введення сигналів, що заважають, але краще використовувати тонкі перешкоди, які ворогові складніше виявити та важче протистояти. Саме для таких перешкод створювалася система RCT195B.

РЕБ RCT195B встановлюється на вантажівку і може висунутися на лінію фронту Фото: Twitter

Військові інженери Китаю мають намір і надалі розвивати та модернізувати RCT195B, адже в міру розвитку технологій ця модель системи РЕБ може ефективно порушувати повітряні канали передачі даних противника. Так само RCT195B здатна створювати перешкоди складним цифровим сигналам, використовуючи такі методи модуляції, як QPSK.

Організатори заходу заявили, що демонстрація RCT195B та інших військових вітчизняних розробок, представлених на виставці, засвідчили прагнення Китаю перейти від західних технологій до вітчизняних розробок. Крім того, захід був покликаний продемонструвати прогрес Китаю у створенні надійних військово-повітряних сил, що відповідають "сучасним технологічним викликам".

Раніше ми розповідали, що Китай розробляє дрон-камікадзе "наддалекого" радіусу дії. Безпілотник буде створено на базі наявної серії ракет AR і зможе бути як ударним дроном, так і багаторазовим БПЛА.

Так само НВАК переробляє звичайні дрони на військові. Армійські інженери модифікують безпілотники, щоб вони могли перевозити вантажі вагою до 40 кг зі швидкістю до 70 км/год.