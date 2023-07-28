Дрон ЗСУ Perun розправився з російською САУ "Нона-С" на Херсонщині (відео)

Безпілотник добре показує себе з початку українського контрнаступу і продовжує бити окупантів "цікавими" боєприпасами.

Українські спецпризначенці в зоні бойових дій знищили на окупованому лівому березі Херсонської області техніку російських військових — САУ 2С9 "Нона-С". Про це написав заступник комітету ВРУ з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Юрій Мисягін у своєму Telegram-каналі в п'ятницю, 28 липня.

"Поки що окупований Лівий берег Херсонщини. Спецпризначенці знищили (САУ 2С9 "Нона-С", — ред.) вночі за допомогою українського дрона "PERUN" та кількох цікавих боєприпасів", — написав він.

Мисягін також додав, що відеокадри, на яких безпілотний летальний апарат вражає техніку ЗС РФ, йому передав народний депутат Роман Костенко.

На відео видно, що у світлий час доби дрон-розвідник виявив самохідну артилерійську установку серед дерев, де її сховали окупанти. Уже вночі в цей квадрат оператор БПЛА відправив вітчизняний дрон Perun. За допомогою приладів нічного бачення українські спецпризначенці добре орієнтувалися в темряві та могли коригувати роботу безпілотника.

Perun завис над своєю ціллю й один за одним скинув на САУ кілька боєприпасів. Спочатку задимилася і загорілася сама артилерійська установка, а потім почали детонувати і її боєприпаси. На цьому відео обривається і спецпризначенці не показують, що в результаті залишилося від російської військової техніки.

Зазначимо, що САУ 2С9 "Нона-С", з якою розправився український дрон, — це артилерійська система повітряно-десантних і аеромобільних військ. Належить до військової техніки гусеничного типу і може плавати, а також десантуватися. Основна зброя — 120-мм нарізна гармата-гаубиця-міномет 2А51.

Нагадаємо, на початку липня стало відомо, що під час контрнаступу ЗСУ український дрон Perun знищив 100 цілей, включно з військовою технікою і живою силою противника. Безпілотник добре зарекомендував себе на фронті через свої здібності обходити системи радіоелектронної боротьби супротивника і масово знищувати живу силу і техніку ЗС РФ.

Водночас українцям показали на відео, як дрон-камікадзе "Пегас" підірвав комплекс росіян для стеження за ЗСУ. Ударний безпілотник, начинений вибухівкою, вивів з ладу російський комплекс "Муром-П" на передовій.