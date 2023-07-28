"Ідеальне розв'язання проблеми": новий лазер поверне в стрій старі ракети і літаки (відео)

Військове обладнання та зброя часто страждає від корозії, але вчені знайшли спосіб, як її швидко і безпечно видаляти, щоб машини довше служили військовим.

Корпорація Laser Photonics, відомий промисловий розробник лазерних систем, випустила лазерну систему DefenseTech Missile Laser Rust Inhibitor (MLRI) 2000, повідомляє BusinessWire. За допомогою цього продукту професіонали галузі можуть ефективно продовжити термін служби і продуктивність ракет та іншого військового обладнання, стверджують розробники системи.

MLRI 2000 — це портативна машина для лазерного очищення іржі, фарби та інших елементів з різних типів поверхонь. Очищувальне обладнання Laser Photonics DefenseTech являє собою безпечне та ефективне рішення для всіх родів військ з обслуговування та експлуатації транспорту, літаків, кораблів, обладнання та багато чого іншого. Лазерне чищення швидше, безпечніше й ефективніше, ніж традиційні методи.

Система очищення лазером вельми компактна для використання де завгодно Фото: Скриншот

Крім того, через корозію військовим і великим промисловим корпораціям щорічно доводиться витрачати мільярди доларів на засоби очищення металів і поверхонь, які страждають від вологості. Дуже часто в запущених випадках механізми настільки іржавіють, що їх уже неможливо очистити звичайними засобами, і тоді їх доводиться замінювати цілком, що завдає величезних матеріальних збитків.

"Корозія — це проблема, яка продовжує турбувати оборонну промисловість, і MLRI-2000 — ідеальне рішення цієї проблеми", — заявив Вейн Тупуола, головний виконавчий директор Laser Photonics.

Компанія Laser Photonics виробляє лазерне обладнання, яке ефективно замінює старі методи піскоструминного очищення або абразивної обробки. Наразі Laser Photonics входить до списку Fortune 1000 в аерокосмічній, автомобільній, оборонній та енергетичній промисловостях.

Як працює система MLRI-2000

Ми вже розповідали, що США терміново створює зброю, зокрема лазерну, проти дронів Shahed, які атакують Україну. Армія США вже активно випробовує кінетичні, енергетичні та радіочастотні системи.

Водночас дослідники зі Швейцарії хочуть прискорити впровадження лазерного інтернету. Вони вже змогли передати високосортний сигнал інтернету за допомогою лазера на 53 км.