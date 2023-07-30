Маск не відключить: Пентагон купить для України до 500 терміналів Starlink, — ЗМІ

Американські військові контролюватимуть сигнал на українській території, не боячись його переривання за бажанням мільярдера. Головком ЗСУ Валерій Залужний підкреслював залежність рішень на полі бою від використання Starlink для зв'язку.

Пентагон купить термінали та послуги Starlink для України, щоб не залежати від примх власника компанії SpaceX Ілона Маска. Про це пише газета The New York Times із посиланням на високопоставлених чиновників відомства.

Міністр оборони США Ллойд Остін схвалив угоду про придбання 400-500 терміналів. Пентагон зможе контролювати сигнал на території України, не боячись його раптового переривання за бажанням Маска.

Головнокомандувач Збройних сил України, генерал Валерій Залужний ще 17 березня в телефонній розмові з головою Об'єднаного комітету начальників штабів генералом Марком Міллі порушував тему роботи Starlink, вказує газета.

Три джерела газети кажуть, що Залужний підкреслював залежність рішень на полі бою від використання Starlink для зв'язку. Київ хотів забезпечити доступ і обговорити, як покрити вартість послуги.

Нові пристрої виконуватимуть "ключові функції та визначені місії". Україна отримає спецтермінали та послуги, які можуть виконувати конфіденційні функції. Маск відключити їх не зможе, зазначили в розмові з виданням два співрозмовники.

"На відміну від традиційних оборонних підрядників, чиї продажі зброї в зарубіжні країни зазвичай йдуть через уряд, Starlink — це комерційний продукт. Це дозволяє Маску діяти не завжди в інтересах США. Наприклад, у разі відмови у фінансуванні Starlink в Україні", — прокоментував колишній чиновник Міністерства оборони, працівник Blue Origin Грегорі Аллен.

Пентагон підтвердив контракти зі Starlink, але відмовився вдаватися в подробиці.

Нагадаємо, що в Японії військові користуються супутниковим інтернетом Starlink. Армія Японії має доступ до супутників зв'язку на геостаціонарній орбіті, а у Starlink забезпечує зв'язок на низькій навколоземній орбіті.

Ілон Маск взяв на роботу вундеркінда, 14-річного студента Університету Санта-Клари Кайрана Квазі. Після закінчення ВНЗ він працюватиме інженером-програмістом у Starlink.