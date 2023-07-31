ППО буде легше працювати: хакери зламали пошту офіцера РФ, причетного до ракетних ударів

У листах Володимира Касаткіна знайшлося багато документів, які розкривають методи роботи і проблеми ЗС РФ.

Українські хакери з команди "Кібер Спротив" зламали пошту підполковника Володимира Касаткіна — начальника відділення бойового застосування російської військової частини 41520, що базується на аеродромі Сєвєрний у місті Іваново. Волонтери міжнародної розвідувальної спільноти InformNapalm вивчили листи та представили найцікавішу інформацію у своєму розслідуванні.

Дослідники вже давно збирають дані про офіцерів Центру бойового застосування та перенавчання льотного складу на аеродромі Північний, де росіяни розмістили літаки дальнього радіолокаційного виявлення і наведення А-50У, які допомагають обстрілювати Україну ракетами. Російські війська застосовують такі літаки для виявлення повітряних і надводних цілей, для наведення винищувальної та ударної авіації на повітряні, наземні та морські цілі, крім того, може служити повітряним командним пунктом.

Російський літак А-50 Фото: Telegram

Цього разу під "приціл" потрапив Володимир Касаткін 1977 року народження, який відповідає за підготовку розрахунків бойового застосування. InformNapalm відшукали паспортні дані підполковника, а також довідку, датовану 2021 роком, згідно з якою він проходить службу у військовій частині № 41520. Вони також з'ясували, що у Володимира Касаткіна є дружина Ірина та син Максим, показали їхні паспорти. Хакери добули телефонну книгу військового, у ній виявилися номери оперативних чергових командних пунктів аеродромів Саваслейка, Кримськ, Липецьк, Ростов.

Паспорт підполковника ЗС РФ Володимира Касаткіна Фото: InformNapalm

У 2017 році Касаткін служив у Сирії, де був затриманий військовою поліцією. Перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння, він нецензурно висловився на адресу свого колеги через "ненависть до авіації та презирство до льотчиків".

В електронній пошті Володимира Касаткіна знайшлося багато листів, що містять доповіді, накази та інші військові документи. Зокрема, дослідники показали матеріали, що стосуються зміни штату і перепідпорядкування Центру, а також дані про підготовку комплексів А-100, покликаних замінити радянські літаки А-50. Щодо останніх, то отримано інформацію про роботу систем зв'язку, моніторингу та фіксації, про тренажери для підготовки екіпажу А-50 та Іл-22.

Не менший інтерес становлять "Курси бойової підготовки" ЗС РФ, у яких зазначено кількість льотних годин, необхідних для присвоєння пілотам кваліфікаційних розрядів, а також методички, де показано зображення з інтерфейсами російських систем для наведення і супроводу літаків. Такі матеріали показують як росіяни запускають А-50, скільки часу витрачають від моменту віддачі наказу до зльоту борту, якою є швидкість їхнього реагування і з якими проблемами вони стикаються.

Інтерфейс російської системи Фото: InformNapalm Інтерфейс російської системи Фото: InformNapalm

Аналітиків зацікавив наказ на відпрацювання заходів із профілактики правопорушень серед військовослужбовців у тимчасово окупованому Донецьку разом із так званим "ДАІ ДНР". Наразі незрозуміло, як саме офіцер пов'язаний із Донецькою областю, однак, як вважають в InformNapalm, листування свідчить про пряму участь Росії у війні на Донбасі від 2014 року, оскільки російські офіцери різних рівнів і підрозділів були дуже тісно вплетені в систему управління військовими і терористичними формуваннями в регіоні.

Отриману інформацію аналітики обіцяють передати правоохоронним органам, які займаються фіксацією воєнних злочинів, щоб підполковника Касаткіна притягнули до відповідальності на майбутньому трибуналі. Далеко не все зараз можна опублікувати, проте InformNapalm натякнула, що листи з його пошти компрометують й інших російських офіцерів, деякі з них, імовірно, мають відношення до білоруської авіабази "Мачулищі", звідки злітають літаки для ударів по Україні.

"Народжений косаткою — літати не буде. Ми сумуватимемо за презентаціями і доповідями підполковника Касаткіна щодо ДРСО А50У. А щоб нашій ППО було легше працювати — публікуємо їх. Мачулищам привіт", — прокоментувала група "Кібер Спротив" у своєму Telegram-каналі.

Раніше українські хакери розкрили офіцерів ЗС РФ, причетних до обстрілів Маріуполя. Фахівці "Кібер Спротиву" зламали пошту і встановили особи військових, які служать на аеродромі Приморсько-Шахтерськ, звідки злітають бомбардувальники.

30 липня хакери "привітали" моряків із днем ВМС РФ, надіславши в подарунок комп'ютерні віруси. Вони розіслали повідомлення окупантам у месенджерах Viber, Telegram і WhatsApp.