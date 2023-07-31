"Москвичі, ходіть у сховища": Притула і Стерненко показали дрони для ударів по столиці РФ
За словами волонтерів, безпілотники здатні долетіти до Москви та багатьох інших міст Росії. Сергій Притула також анонсував атаки стратегічних об'єктів.
Волонтери Сергій Притула та Сергій Стерненко вперше показали дрони-камікадзе, які можуть завдавати по Москві. Вони записали спільний відеоролик, опублікований у соцмережі Facebook.
Сергій Притула у своєму Telegram-каналі опублікував детальніші знімки безпілотників. У самому повідомленні автор звернувся до жителів російської столиці:
"Москвичі, здригайтеся від сирен. Ходіть у бомбосховища. Спостерігайте за тим, як прилітає в стратегічні об'єкти. Не спіть через роботу ППО. Ходіть на похорони близьких. А паралельно не втомлюйтеся шукати відповідь на запитання: "За що?!"""
У безпілотника поки що немає жодної офіційної назви, поки що тільки робоча — "Бобер". Раніше фотографії з таким же українським дроном публікував блогер Ігор Лаченков.
Як звернуло увагу видання Defense Express, безпілотники схожої конструкції росіяни публікували під час атак на Москву і Московську область. У безпілотника дуже плавні обводи карбонового корпусу, побудованого за аеродинамічним рішенням "качка", і доволі невеликі розміри, що, на думку аналітиків, робить апарат досить важкою ціллю для виявлення системами ППО.
Оскільки технічні характеристики БПЛА засекречено, експерти лише роблять припущення, що якщо дрон-камікадзе служить "для єдиного, але яскравого вильоту", то він, напевно, обладнаний системами супутникового зв'язку, а на випадок протидії РЕБ ще й інерціальною системою, про що свідчить приймач повітряного тиску. Цей прилад дає змогу вимірювати швидкість і висоту польоту літального апарата.
Експерти також звернули увагу на те, що "Бобра" можна запустити без катапульти — у нього є колісне шасі для злітного майданчика. Щоправда, в іранців уже є системи, що дають змогу запускати подібні дрони просто з даху автомобілів, тож українським фахівцям є куди вдосконалюватися.
Про далекобійність безпілотника нічого не відомо, але Притула і Стерненко у відеороликах пограли "в міста" і з відео стає зрозуміло, що якщо до Архангельська (1400 км) дрон не долетить, то зможе до Москви (450 км).
Цей же дрон був днями продемонстрований прем'єр-міністру Денису Шмигалю в рамках річниці проєкту "Армія дронів". Тоді прем'єр заявив, що на випуск цих безпілотників уже виділено 40 млрд грн. А сама "Армія дронів" знищила за минулий тиждень 87 одиниць техніки армії російських окупантів.
Раніше Фокус писав, що Сергій Притула продав на аукціоні "карту Буданова" з розділеною РФ за 14 млн грн. Зібрані кошти підуть на закупівлю 5 комплексів БПЛА EOS для потреб військової розвідки.