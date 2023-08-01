Двічі в одну ціль: удари по Москві могли нашкодити виробництву бойових дронів у Росії

У пошкодженій вежі "Москва-Сіті" знаходиться Мінпромторг РФ, який курує випуск російських розвідувально-ударних безпілотників "Форпост".

У ніч на 1 серпня Москву вдруге за три дні атакували невідомі безпілотники, і в обох постраждав бізнес-центр "Москва-Сіті". Видання Defence Express припустило, що удари покликані нашкодити індустрії дронів у Росії.

Удар по Мінпромторгу: чим займається відомство

Безпілотники двічі вразили вежу IQ-кварталу, де, за даними медіа ASTRA, розташовані російські міністерства економічного розвитку, цифрового розвитку, зв'язку та масових комунікацій, а також промисловості і торгівлі. 2019 року уряд Росії опублікував відеоролик, присвячений переїзду відомств у комплекс "Москва-Сіті".

За даними ЗМІ, Мінпромторг РФ керує виробництвом дронів і військових засобів зв'язку російським військово-промисловим комплексом. Зокрема, це міністерство займається серійним випуском розвідувальних дронів "Форпост" і їхніх ударних модифікацій "Форпост-РУ", володіючи всіма необхідними технологіями. ASTRA опублікувало в Telegram фото урядових документів, які винесло з будівлі вибуховою хвилею. Наразі невідомо, чи вплинули вибухи на документацію, необхідну для виробництва російських військових БПЛА.

Defence Express вважає, що вежа "Москва-Сіті" була метою атаки, як орган військового значення, а заяви Міноборони РФ про придушення атакуючих БПЛА засобами радіоелектронної боротьби є лише спробою виправдати власну безпорадність.

Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко вказав у Telegram на цікавий факт: 30 липня, у день першого удару по вежі "Москва-Сіті", під Таганрогом зазнав аварії безпілотник, імовірно, "Форпост-РУ".

"Здавалося б, дві події між собою абсолютно непов'язані, але все ж таки... мають між собою ледве помітний зв'язок, — зазначив експерт. — "Не знаю, які висновки можна зробити з цього збігу, але погодьтеся, атака на офіс кампанії, що забезпечує розвиток проєкту БПЛА, який того самого вечора зазнає катастрофи... Це яка має бути вірогідність, що ці дві події стануться в одну й ту саму добу?".

Що відомо про дрони "Форпост"

"Форпост" — це копія ізраїльського безпілотника Searcher MkII, який Росія з 2012 року випускає за ліцензією. У 2019 році Міноборони РФ показало модифіковану розвідувальну версію, а у 2021-му — ударну, яка стріляє ракетами і керованими бомбами. ЗСУ неодноразово збивали "Форпости" до і після повномасштабного вторгнення російських військ в Україну.

Характеристики дрона "Форпост":

довжина — 6 м;

розмах крила — 9,1 м;

максимальна злітна маса — 500 кг;

вага корисного навантаження — до 100 кг;

крейсерська швидкість — до 180 км/год;

тривалість польоту — до 18 год;

максимальна висота — 5 км;

радіус дії зв'язку — 450 км.

Глава російського Військово-технічного центру спеціального призначення "Царські вовки" та екскерівник корпорації "Роскосмос" Дмитро Рогозін також звернув увагу, що дрони двічі вдарили в одну й ту саму будівлю, де розміщені важливі федеральні міністерства, що впливають на перебіг війни в Україні. На його думку, ЗСУ спеціально здійснили атаки вночі, щоб уникнути жертв і знизити супутній збиток.

"Два снаряди в одну воронку не лягають. А якщо лягають, то це не воронка, а мета, — підсумував він. — Мета їхніх організаторів — дезорганізація роботи ключових федеральних відомств і уряду загалом".

30 липня писали про атаку дронів у Москві. Один із безпілотників врізався в "Москва-Сіті", а другий — у бізнес-центр "Око-2". Міноборони заявило, що обидва дрони виявили і "приземлили" за допомогою засобів РЕБ. За даними ЗМІ, ще два дрони знищили в небі над Красногорськом і Одінцовим.

Того ж дня безпілотник літакового типу впав на житловий будинок неподалік від Таганрога — у хуторі Драгоманівка. Населений пункт розташований неподалік від авіаційної бази ЗС РФ. Модель дрона поки невідома, але експерти припускають, що це був або "Форпост-РУ", або "Оріон".

1 серпня у РФ заявили про нову атаку дронів на "Москву-Сіті". Унаслідок вибуху у вежі повилітали шибки на площі 150 квадратних метрів на рівні 21 поверху.