"Смажить" на 500 кВт по 1$ за постріл: військові отримають найпотужнішу лазерну зброю

Лазерні системи можна встановлювати на кораблі або наземні захисні споруди. Розробники вважають, що Міноборони США буде активно їх закуповувати.

Компанія Lockheed Martin, яка є одним з найвідоміших у світі виробників збройових систем, заявила на своєму офіційному сайті, що їй вдалося збільшити потужність прототипів своєї лазерної зброї до рекордних 500 кВт. До цього моменту інженерам корпорації вдалося "приборкати" систему лазерів високої енергії (HELSI) потужністю в 300 кВт.

У рамках другого етапу "Ініціативи з масштабування лазерів високої енергії" (HELSI) Lockheed вдалося збільшити потужність своєї твердотільної лазерної зброї до 500 кВт, що дає їй можливість протистояти більшим, броньованим цілям. Як і в попередніх ітераціях, лазер генерується котушками оптичних волокон, легованих неодимом, та інтегрованих у систему, що містить у собі лазер-підсвітку цілі (TILL) для захоплення та відстеження цілей і лазер-підсвітку маяка (BILL) для вимірювання атмосферних спотворень, які компенсуються адаптивною оптикою. Вони, за допомогою високоенергетичного лазера, своєю чергою, пов'язані з системою управління боєм, яка стежить за територією, відстежує й оцінює потенційні цілі та визначає рівень загроз.

Хитрість полягає в тому, щоб збільшити потужність зброї, не впливаючи на її здатність комбінувати кілька променів по всьому спектру, використовуваному для генерації вихідного лазера, і якість вихідного променя, дотримуючись стандартів модульного підходу відкритих систем Міноборони США для функціональної сумісності та інтеграції.

Концептуальний рендеринг лазера класу 500 кВт від Lockheed Martin Фото: Lockheed Martin

Лазерна зброя — майже столітня мрія військових усіх країн світу та любителів наукової фантастики. На сьогодні поки що немає способу, щоб умістити потужний лазерний генератор у пістолет або рушницю, але відносно компактні пристрої для ударних лазерних гармат кораблів або захисних наземних веж уже майже готові.

Найбільше в лазерній зброї військових приваблює швидкість і дешевизна застосування. Лазерний промінь летить у ціль зі швидкістю світла (300 000 км на секунду) і від нього неможливо відхилитися, як це роблять літаки в разі ракетної атаки. Його неможливо зупинити системою РЕБ або обдурити тепловими пастками. Ціна пострілу — це ціна енергії для генератора, і вона становить лише $1 за кожну спробу.

У майбутньому лазерні генератори будуть компактні і їх можна буде інтегрувати зі звичайною бойовою технікою

Раніше Фокус повідомляв, що США терміново створює зброю проти дронів Shahed, які атакують Україну. Уже випробовуються кінетичні, енергетичні та радіочастотні системи, покликані боротися з дронами-камікадзе. А військово-морські сили Франції та компанія CILAS провели бойові випробування лазерної системи для знищення дронів HELMA-P, встановленої на борту фрегата Forbin.

Європейські інженери в рамках проєкту TALOS успішно розробили компактну лазерну технологію для ураження повітряних цілей ворога. За словами чиновників, нова технологія працює з мінімальним побічним збитком і безпечна для людських очей.