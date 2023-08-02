"Феєричне знищення": безпілотник СБУ розніс танк під Бахмутом (відео)

Російські військові замаскували танк у посадці, але український дрон все одно вдарив по броньованій машині, після чого вона загорілася.

На околицях Бахмута (Донецька область) група М2 Центру спецоперацій Служби безпеки України за допомогою FPV-дрона знищила російський танк. Відповідне відео опублікував віцепрем'єр-міністр України Михайло Федоров у своєму Telegram-каналі в понеділок, 1 серпня.

"Майстерна робота оператора плюс дрон українського виробництва дорівнює знищена техніка окупантів і врятовані життя наших воїнів", — написав Федоров.

На відео видно, як дрон, спрямований оператором, залітає в посадку і прямує до танка російських військових. Ті намагалися замаскувати військову техніку гілками дерев. Але безпілотний летальний апарат все одно завдав удару по танку. Той вибухнув і його моментально охопило сильне полум'я. Також на відеокадрах видно, як почав детонувати боєкомплект броньованої машини.

Федоров уточнив, що спецпризначенці "відпрацювали" по цілі окупантів FPV-дроном від українського виробника "Ескадрон". Політик зазначив, що навіть переважаючу за чисельністю армію противника українські військові зможуть перемогти за допомогою сучасних технологій.

"Феєричне знищення", — прокоментували в школі пілотів "Ескадрон".

Нагадаємо, сили оборони за добу знищили 22 одиниці техніки ЗС РФ на Таврійському напрямку. ЗСУ, зокрема, ліквідували 7 артилерійських систем і мінометів, а також один засіб ППО окупантів, розповів командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія".

А наприкінці липня аеророзвідка 40 бригади застосувала дрон-камікадзе і знищила танк РФ. Аеророзвідка 40 бригади застосувала дрон-камікадзе і знищила танк РФ