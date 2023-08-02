"Ігри знадобилися": оператор ЗСУ показав, як застосовує дрони-камікадзе на війні (відео)

На фронті триває смертельна гра в "кішки-мишки", і воїнам потрібно докладати багато зусиль, щоб знищувати супротивника, не втрачаючи при цьому свою техніку.

Крихітні й недорогі дрони з видом від першої особи (FPV) відіграють дедалі важливішу роль у російсько-українській війні. Про це йдеться в матеріалі Reuters, опублікованому в понеділок, 1 серпня.

Українські військові під час контрнаступу використовують різні типи дронів. Є серед них і великі безпілотники, які можуть літати на сотні кілометрів. А інші БПЛА виконують роль розвідників, фотографують місцевість. Ще одні безпілотники призначені для того, щоб скидати на техніку противника боєприпаси. Але центральна роль залишається за FPV-дронами, які призначені для того, щоб врізатися прямо в ціль на полі бою. Такими безпілотними літальними апаратами керує оператор за допомогою джойстика і гарнітури віртуальної реальності.

Журналісти медіа поговорили з одним таким оператором БПЛА з позивним "Джокер", який зараз виконує бойові завдання в Запорізькій області.

"Щоразу, коли я вдягаю окуляри й беру джойстик, я думаю про те, як моя мати говорила мені, що ці відеоігри не принесуть мені жодної користі", — поділився військовий із кореспондентами.

Також він розповів про те, як ЗСУ працюють з безпілотниками під час контрнаступу на південному напрямку фронту. За словами бійця, зараз між двома протиборчими сторонами триває своєрідна гра в "кішки-мишки", і українським операторам БПЛА потрібно докласти максимум зусиль, щоб пошкодити техніку противника, але не втратити свої дрони. Для цього бійцям доводиться часто змінювати позиції. Якщо цього не робити, противник пеленгує сигнал дрона і починає пригнічувати безпілотник системою РЕБ.

Крім того, оператор FPV-дрона не може ні на секунду відірватися від своєї техніки, оскільки політ цих безпілотників потрібно контролювати. Річ у тім, що, на відміну від інших дронів, які можна запускати та відстежувати, дрони FPV ніколи не зависають у повітрі; вони завжди летять швидко і дивляться вперед. Їхні камери навіть не спрямовані вниз.

"Дрон може атакувати на швидкості, з висоти, різними способами — кожен пілот керує дроном у своєму стилі — але він завжди атакує на швидкості", — пояснив оператор безпілотника.

Нагадаємо, в Україні створили унікальний БПЛА Backfire. Безпілотник, який за сім місяців так і не змогли збити ЗС РФ, збирають з українських та європейських деталей.

Раніше ми писали про те, як дрон ЗСУ відібрав життя окупантів. Який саме безпілотник виконував секретну спецоперацію в Донецьку військовий Олександр Карпюк не уточнив. Однак розповів, що найбільше його підрозділ працює з такими БПЛА, як Fly Eye, SHARK, PD-2 і Лелека.