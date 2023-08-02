Нічні атаки дронами Shahed: експерти попередили про нову загрозу для України

РФ уперше запустила дрони відразу з трьох різних майданчиків. ЗСУ можуть використовувати це на свою користь, вважають аналітики.

У ніч на 2 серпня російські війська здійснили нову масовану атаку ударними дронами Shahed-136 і Shahed-131 по Україні. Аналітики видання Defence Express знайшли свідчення того, що окупанти змінюють тактику запусків таких дронів.

Згідно зі зведенням Командування Повітряних сил ЗСУ, вночі 2 серпня українським військам вдалося збити 23 дрони Shahed, а голова Київської міської військової адміністрації Сергій Попко додав: 10 із них знищили над Києвом. Передбачається, що головними цілями Росії цього разу стала столиця України та портова інфраструктура в Одеській області.

Defence Express звернуло увагу, що атака відрізняється від попередніх районами, звідки росіяни запустили Shahed. За даними Командування ЗС ЗСУ, цього разу дрони-камікадзе прилетіли з трьох напрямків: Курськ, мис Чауда в Криму і Приморсько-Ахтарськ на березі Азовського моря. Кожну з цих локацій уже використовували ЗС РФ для пусків, але зазвичай згадували один або два райони, але не три одразу.

Мапа з місцями запуску дронів Shahed у ніч на 2 серпня Фото: Defence Express

Наприклад, 19 липня армія Росії запустила безпілотники Shahed з Чауди і Приморсько-Ахтарська, а 13 липня: з Курської області та Приморсько-Ахтарська. Аналітики припускають, що раніше окупанти обмежувалися двома майданчиками через брак фахівців, здатних підготувати техніку до атак. Україні необхідно готуватися до запуску Shahed одночасно з кількох різних місць, а це ускладнить силам ППО відбиття повітряних ударів.

Водночас, на думку авторів, застосування Shahed-136 вимагає досить складної наземної інфраструктури, тому росіяни запускають їх з одних і тих самих місць. Імовірно, це дасть змогу українській армії завдавати результативних ударів по дислокації фахівців-операторів та об'єктах цієї самої інфраструктури.

2 серпня ДСНС показала наслідки ударів Shahed по Києву. Уламки збитих дронів-камікадзе впали в трьох районах столиці: Солом'янському, Голосіївському та Святошинському.

Писали також, що в липні Росія застосувала нову тактику ударів дронами Shahed. Перед атаками цілей вони почали кружляти в небі, вишукуючи проломи в українській системі ППО.