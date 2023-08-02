Багатозадачні воїни: як авіатехніки НГУ застосовують дрони під час контрнаступу (відео)

У реаліях війни фахівцям доводиться не тільки обслуговувати БПЛА, а й керувати ними в бою, закидаючи ЗС РФ гранатами.

Безпілотні літальні апарати, зокрема квадрокоптери, змінили модель розвідки завдяки своїм унікальним здібностям. Про це розповіли оператори БПЛА — нацгвардійці бригади "Спартан", відео з якими було опубліковано на YouTube-каналі Східного оперативно-територіального об'єднання НГУ.

За словами військових, потужність і маневровість квадрокоптерів робить їх незамінним інструментом на фронті. Вони допомагають проводити розвідку в повітрі, коригувати артилерійський вогонь, знищувати живу силу противника і при цьому зберігати життя українським бійцям.

Зараз безпілотними літальними апаратами керують навіть авіатехніки, які раніше займалися тільки обслуговуванням дронів.

"У наші завдання входить обслуговування дронів, ми стежимо за зносом батареї й всім, що пов'язано з технічною частиною дронів. Але в сьогоднішніх реаліях ми виступаємо як пілоти коптерів", — розповів військовий із позивним Маестро.

Він додав, що в зборі розвідувальної інформації на невеликих відстанях дрони демонструють значну ефективність. Крім того, квадрокоптери активно адаптують під компактні ударні дрони. Найпопулярніші в зоні бойових дій коптери — це Mavic. Оператори дронів люблять їх за оптичну камеру, що дає змогу знімати якісні відео. А ті безпілотники, які оснащені тепловізором, можуть транслювати оператору картинку навіть у нічний час.

Крім того, нацгвардійці показали журналістам, як вони тренуються скидати гранати. До коптера з чотирма гвинтами вони прив'язали навчальну гранату з крейдою всередині. Безпілотник направили на окопи, де інші військові тренувалися штурмувати позиції противника. Квадрокоптер пролетів над траншеями та скинув в окоп боєприпас, який розірвався і випустив крейдяну хмару. Після цього нацгвардієць, який керував технікою, кілька разів переглянув відео з безпілотником, щоб провести роботу над помилками.

Раніше ми повідомляли про те, що на фронт вирушив прозорий український дрон SpyGun. Безпілотник призначений для глибинної розвідки в тилу противника і може працювати як в автоматичному, так і в керованому режимах.

Крім того, оператор ЗСУ показав, як застосовує дрони-камікадзе на війні. На фронті йде смертельна гра в "кішки-мишки", і воїнам потрібно докладати багато зусиль, щоб знищувати противника, не втрачаючи при цьому свою техніку.