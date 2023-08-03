Росіяни зняли обмеження з китайських дронів Mavic 3: чим вони стали небезпечні для ЗСУ

Після оновлення БПЛА здатні літати далі, вище і стабільніше. Українські військові сподіваються, що зможуть їх захопити й перейняти прошивку.

У Росії внесли зміни в роботу популярного у військових дрона Mavic. Про це у своєму Telegram-каналі написав експерт із радіотехнологій Сергій Бескрестнов (Флеш).

"Росіяни, викотили дуже круте рішення для 3 Мавіків (DJI Mavic 3, — ред.). Запізно, звичайно, але рішення серйозне. З чуток не без участі Касперського. Не потрібно ніяких плат всередину, все робиться софтом", — написав Бескрестнов.

Так, у новій версії програмного забезпечення для цього безпілотного літального апарату відключені DRONE ID і NFZ. Блокування NFZ означає, що Mavic тепер будуть відкриті такі об'єкти, як аеродроми, стадіони та інші. У заводських налаштуваннях вбудована функція не давала безпілотнику наближатися до цих об'єктів, щоб не нашкодити їм. А вимкнення функції DRONE ID зробить безпілотник більш захищеним, оскільки ця функція більше не зможе передавати його місце розташування за GPS, унікальний ідентифікатор і GPS-координати його оператора. Зате в ПЗ було додано режим "Антиспуфінг, швидкий зліт без GPS".

Цим росіяни не обмежилися й активували FCC на самому дроні. Це означає, що Mavic може переходити в польотний режим, в якому його робота не буде обмежена потужністю сигналу. Також буде додатково використовуватися частота 5,8 ГГц і велика потужність передачі даних, які збільшують дальність зв'язку оператора з дроном.

З нововведень примітно також те, що, якщо оператор не виконав вхід у застосунок DJI FLY, то у безпілотника буде видалено всі обмеження дальності та висоти. Крім того, в новому софті ліміт дальності встановлений "без обмежень", а максимальна висота за замовчуванням 10 км незалежно від місця розташування на карті (ці налаштування дійсні навіть у зонах з обмеженнями висоти).

В оновленому ПЗ для Mavic не буде системи Airsense (її відключили). Вона давала змогу дрону виявити літак, який знаходиться далі, ніж будь-який пілот дрона може бачити або чути. Також було додано можливість зниження при заслоненому нижньому сонарі. Крім того безпілотник у новій версії софта не можна буде повернути до заводських налаштувань.

"Дуже чекаємо першого трофея і зіллємо прошивку", — резюмував експерт.

У липні ми писали про те, що в РФ представили новий дрон-бомбардувальник. Розробники запевняють, що їхній безпілотник може підняти до 5 кг боєприпасів, але замість них поки використовують пляшки з водою.

Цього ж місяця стало відомо, що в РФ створили нову версію дронів "Ланцет", яких уже прозвали "вбивцями ППО". Як запевняють росіяни, завдяки поліпшеній системі запуску ЗС РФ зможуть атакувати Україну цілими роями "Ланцетів".