В Україні вперше у світі запустили нову систему онлайн-платежів DAF: що зміниться

Digital Authentication Framework дає можливість клієнтам банку проходити автентифікацію тільки під час першої операції з коштами. Усі інші транзакції DAF схвалює автоматично.

Visa і "ПриватБанк" уперше у світі запустили в Україні програму цифрової автентифікації платежів, яка зробить онлайн-покупки швидшими й зручнішими для українців. Інформація про це з'явилася на сайті "ПриватБанку" в четвер, 3 серпня.

За словами заступника Голови правління ПриватБанку з технологічних та операційних питань Маріуша Качмарека, 26 травня в Україні провели першу у світі транзакцію DAF 3DS. Сучасні технології допомагають зменшити ризик шахрайства та підвищити зручність для клієнтів.

Що таке система DAF і як вона працює

Digital Authentication Framework — це оновлення програми Visa Secure, що базується на технології 3-D Secure (3DS) і вимагає проходження багатоетапної перевірки для ідентифікації клієнта банком.

З DAF активна автентифікація потрібна тільки для першої трансакції, наступні ж трансакції схвалюються автоматично. Тому покупці онлайн-магазинів відчуватимуть менше незручностей, а продавці піднімуть суми виторгу від продажів.

"Новий додаток DAF 3DS ще більше покращить процес здійснення онлайн-платежів, поєднуючи безпеку та зручність", — наголосив глобальний керівник напряму автентифікації та ідентифікації Visa Метт Шарпентьє.

Нагадаємо, у квітні ми писали про те, чи користуються українці онлайн-банкінгом. Загалом третина українців заходить у банківський мобільний застосунок або онлайн-банкінг щодня, а дехто робить це щонайменше кілька разів на тиждень.

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