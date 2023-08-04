"Захист марний": як дрони-камікадзе могли атакувати флот РФ у Новоросійську (відео)

Військовий аналітик Михайло Жирохов вважає, що Новоросійськ — дуже "яскрава ціль" для української армії, але уразити її дуже важко.

Морські безпілотники України атакували судна в Новоросійську, оскільки це один із головних військових портів флоту окупантів у Чорному морі. Військовий експерт Михайло Жирохов розповів в ефірі "Радіо NV".

"У цій нічній атаці важливо відзначити, що наші човни-камікадзе змогли зайти так далеко. І питання не в технічних можливостях українських морських дронів, а в марності захисту свого флоту російською стороною", — сказав Жирохов.

На його думку, є два варіанти, звідки на Новоросійськ могли відправити наші катери-камікадзе. Перший — через Азовське море, і тоді виходить, що морські дрони пройшли всю акваторію, яка з двох боків контролюється окупантами, і навіть пройшли повз Кримський міст — у Росії заявляють, що посилили його захист після нещодавньої атаки в Керченській протоці.

Підбитий корабель "Оленегосркий горняк" у порту Новросійська Фото: Скриншот

"Поки що достеменно не відомо, якої конкретно шкоди завдала атака наших катерів, але, в будь-якому разі, той факт, що є зброя, здатна досягти Новоросійська, який є однією з головних баз Чорноморського флоту РФ, уже має бути тривожним дзвіночком для росіян", — зазначив експерт.

Другим варіантом є те, що катери-камікадзе запустили наші сили ССО або агенти на тимчасово окупованих Росією територіях, наприклад, де-небудь під Бердянськом.

"Обійти під Кримом, під Кримським мостом і вийти на Новоросійськ — це звучить фантастично", — підкреслив Михайло Жирохов.

Уже з'явилися кадри нічного удару морського дрона по десантному кораблю РФ. За даними журналістів, на борту великого десантного корабля на момент атаки було 100 осіб екіпажу. Через отримані пошкодження "Оленегорський горняк" не зможе виконувати бойові завдання.

До цієї публікації російські журналісти намагалися приховати втрати та заявляли, що в портовому місті Новоросійськ було пошкоджено так званий "нафтовий маяк", який є виносним пристроєм для прийому нафти.

Наразі невідомо, які саме катери-камікадзе атакували Новоросійськ, але якщо судити з носової частини човна, яку видно в ролику, то це міг бути український катер-камікадзе MAGURA V5. Його нещодавно представили на виставці в Туреччині й цей морський дрон здатний подолати відстань у 800 км.