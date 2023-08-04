Атакувати з обережністю: експерт назвав хитрість окупантів із РЕБ "Поле-21"

Військовий експерт зі зв'язку попросив операторів безпілотників з обережністю атакувати базові станції, оскільки деякі з них можуть належати українській стороні.

Російські військові підключають свої модулі радіоелектронної боротьби "Поле-21" до вишок мобільного зв'язку і збивають з пантелику операторів безпілотників. Про це військовий фахівець зі зв'язку, радіоелектронної боротьби та розвідки Сергій (Флеш) Бескрестнов написав на своїй сторінці у Facebook.

Командир роти ударних безпілотників ЗСУ "Птахи Мадяра" Роберт Бровді розмістив на своєму каналі в Telegram відео роботи одного з українських екіпажів. На ньому FPV-дрони атакували засіб радіоелектронної боротьби, встановлений на вишці мобільного зв'язку. Роберт Бровді заявив, що воїни знищили систему "Поле-21", після чого в смузі завдовжки 15 км знову з'явилися сигнали супутникової навігації GPS, які до цього "глушилися", і інші дрони змогли вільно літати.

Незабаром після цього Сергій Флеш написав пост, у якому вказав на хитрість, застосовувану загарбниками. Він заявив, що знищений дронами об'єкт — це не система "Поле-21", а модуль базової станції стільникового зв'язку RRU Flexi Nokia.

"Очевидно перебили кабель на антену, звідки і працював РЕБ. "Поле-21", стоїть внизу в контейнері і може підключатися до антен 1800 діапазону знизу фідером або використовувати свої антени і свої кабелі", — написав Бескрестнов.

Він попросив операторів безпілотників з обережністю атакувати базові станції, оскільки вони належать Україні, навіть якщо розташовані на окупованій території. Після припинення бойових дій інфраструктуру доведеться відновлювати, щоб працював мобільний зв'язок. А чи встановлені на таких вишках комплекси РЕБ, певно можуть сказати тільки радіорозвідники.

Що таке система РЕБ "Поле-21"

Ця система пригнічує супутникову навігацію, а також заважає українським військовим запускати комерційні дрони, такі як DJI Mavic. Засіб РЕБ являє собою кілька (від однієї до трьох) антен потужністю до 100 ватів кожна. Три антени забезпечують три сектори по 120 градусів по горизонталі і 25 градусів по вертикалі. Росіяни заявляють про дальність роботи 25-75 км. Російські військові можуть керувати цим комплексом навіть дистанційно.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що ЗСУ знищили рідкісну станцію РЕБ "Поле-21" в Олешках. Окупанти намагалися одночасно стежити за переміщеннями українців і пригнічувати зв'язок, але дрони знищили цінну техніку.

Ми також писали про те, що ЗС РФ встановлюють модулі РЕБ "Поле-21" на будинках і вишках зв'язку. Невеликі антени пригнічують системи супутникової навігації на відстані понад 20 км і заважають літати дронам.