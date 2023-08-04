"Медики були в шоці": боєць ЗСУ розповів, як дрон врятував його на передовій (відео)

Сергій два дні пролежав посеред поля з важким пораненням, але збирається знову повернутися в стрій, щойно відновить сили.

Звичайний квадрокоптер DJI Mavic врятував життя українському солдату, який двічі був поранений у бою з російськими окупантами на півдні України. Він розповів подробиці історії журналістам CNN.

Сергій зазнав важких поранень у ногу та легеню і ризикував стекти кров'ю, ховаючись в одній із траншей, залишених бронетехнікою. Пораненого бійця помітили розвідники ЗСУ, які стежили за лінією фронту за допомогою дрона. Вони побачили білу плямочку серед воронок від вибухів і дуже швидко зорієнтувалися: повернули дрон, прив'язали до нього пляшку води, медикаменти та відправили назад до Сергія. Розвідники навіть написали записку як правильно надати собі першу допомогу.

"Навіть лежачи на пекучому сонці дві доби я не переставав боротися за своє життя, хоча був занадто близько до окупантів", — розповів Сергій журналістам, перебуваючи в безпеці в палаті госпіталю, де йому надали всю необхідну допомогу.

Розвідники привзяли до дрона воду і медикоменти, щоб Сергій зміг протриматися до евакуації Фото: Скриншот

До останнього моменту наш герой не знав, чий дрон він побачив у небі, адже китайські DJI Mavic використовують обидві армії, але побачивши припаси він зрозумів, що врятований. З великими труднощами та болем йому вдалося дістатися до рятівної посилки та протриматися до моменту евакуації.

"Військові медики, які мене евакуювали, були шоковані, що я прожив дві доби з проколотою легенею", — розповів Сергій. Він стверджує, що цей випадок змусив його переглянути свої пріоритети та спосіб життя, і що, якщо необхідно, він повернеться до своїх побратимів, щойно відновить сили.

Історія порятунку українського бійця очима журналістів CNN

Раніше Фокус розповідав, що ЗСУ дроном знешкодили вибухову пастку окупантів. Російські війська замаскували протитанкові міни в траві, але не змогли обдурити українців. Бійці Збройних сил України на Донецькому напрямку знищили боєприпаси противника, які він замаскував "зубами дракона".

Так само ЗСУ знищили рідкісну станцію РЕБ "Поле-21" в Олешках. Окупанти намагалися одночасно стежити за переміщеннями українців і пригнічувати зв'язок, але дрони знищили цінну техніку. Ця система пригнічує супутникову навігацію, а також заважає українським військовим запускати комерційні дрони, такі як DJI Mavic.