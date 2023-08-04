Окупанти роблять "Ланцети" на верстатах з Японії та Кореї: звідки в РФ це обладнання

Попри санкції, російський військпром знаходить способи дістати необхідні технології для виробництва зброї.

На державному пропагандистському телеканалі "Россия 24" показали сюжет, у якому акцентували увагу на успішному виробництві найнебезпечніших для ЗСУ дронів-камікадзе "Ланцет", але увагу сайту Defense Express привернуло те, що в кадрах з'явилося санкційне обладнання з Японії та Південної Кореї. Окупанти виготовляють гільзи для цих баражуючих боєприпасів на обладнанні, що, ймовірно, було у вжитку або закуплене через "сірі схеми".

Як видно з кадрів репортажу, росіяни використовують роботизований дриль японської компанії FANUC, щоб зробити важливі технологічні отвори в корпусах дронів-камікадзе "Ланцет". На цьому конкретному обладнанні було чітко видно потертості на поверхнях, що вже свідчить про дві речі: по-перше, машину використовували на момент купівлі; по-друге, апарат могли купити через посередників; і, по-третє, дриль могли зареєструвати в документах як "цивільну техніку", що вивело б поставку з-під санкційного контролю.

Дриль японської компанії FANUC на складальній лінії дронів "Ланцет" у РФ Фото: Defense Express

Hyundai WIA KF 4600, вертикальна навантажувально-розвантажувальна машина, що вміщає 30 стандартних інструментів і 40 вдосконалених інструментів, є наступною частиною техніки, яка була помічена експертами сайту. Швидкість обертання шпинделя може становити від 12 000 до 15 000 обертів на хвилину залежно від обраного режиму роботи.

Вертикальна вантажно-розвантажувальна машина Hyundai WIA KF 4600 Фото: Defense Express

Російські фахівці також продемонстрували, як південнокорейські фрезерно-свердлильні верстати DOOSAN серії T4000L, у яких швидкість обертання шпинделя вказано починаючи з 12 000 об/хв, а також серію VC 630 1 у стандартній комплектації та 120 різців як опцію також використовують для токарного оброблення компонентів корпусу дрона "Ланцет".

Фрезерно-свердлильні верстати DOOSAN на складальній лінії з виробництва дронів "Ланцет" Фото: Defense Express

У кадрах російського пропагандистського ролика також засвітився верстат з ЧПУ 31I японського виробництва від японської компанії FANUC. Насправді в кожному зі згаданих вище випадків йшлося про металообробне обладнання, орієнтоване на споживчий ринок. І дуже важливо знати, яку виробничу базу використовує країна-агресор для виробництва своїх дронів-камікадзе, зазначають журналісти сайту.

Днем раніше повідомлялося, що в російському дроні "Ланцет" знайшли двигун із Чехії. Компанія AXI Model Motors, що "вже розв'язала проблему", а знайдені двигуни вже понад рік нікому не постачають.

А ще Фокус розповідав, що Ірландія розслідує, як деталі її виробництва опинилися в дроні РФ. Глава ірландського уряду підозрює в порушенні санкцій третю сторону і запевняє, що його країна повністю підтримує Київ.