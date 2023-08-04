ГУР посилилися новою партією дронів "Валькірія": побачать ворога вдень і вночі (відео)

Безпілотники "Валькірія" вже давно зарекомендували себе як прості та надійні "крила" для розвідки.

Український безпілотний авіаційний комплекс "Валькірія" нещодавно був переданий фондом "Повернись живим" одному з підрозділів Головного розвідувального управління Міноборони України. Інформацію про це фонд розмістив у соцмережі Facebook. Додатково до цього авіаційного комплексу для українських розвідників було надано ще п'ять дронів. Загальна ринкова вартість переданого комплекту становить 2 789 200 грн.

До нової партії допомоги, яку отримали розвідники, увійшли:

1 безпілотний літальний апарат (БПЛА) "Валькірія", що складається з трьох дронів і наземного пункту управління з усім необхідним додатковим обладнанням (ноутбук і монітор для опрацювання інформації, комплект щогл і антен, карти пам'яті, поручень, і ремонтний комплект);

5 додаткових бортів безпілотників "Валькірія";

5 потужних ноутбуків для редагування фото та відео, які отримані в результаті розвідки.

БПЛА "Валькірія" — надійні помічники української розвідки Фото: Фонд "Повернись живим"

Безпілотники "Валькірія" вже давно зарекомендували себе, як прості у використанні та надійні розвідувальні машини. За даними благодійної організації, скритність безпілотного комплексу від радарів, дальність і швидкість розгортання, які в поєднанні з передпольотною підготовкою можуть становити всього 5 хвилин, є одними з його найбільших переваг.

Комплекс здатний проводити розвідувальні операції на глибині фронту до 40 км, а також здійснювати цілодобове спостереження за лінією фронту. Так само "Валькірія" забезпечує аерофотозйомку з можливістю відеотрансляції в реальному часі перебуваючи в повітрі до 2 годин.

"Наші захисники отримали хороший інструмент для забезпечення моніторингу, повітряної розвідки, відеоспостереження та коригування артилерійського вогню вдень і вночі", — написали представники фонду.

Сюжет журналістів про дрони "Валькірія"

Раніше стало відомо, що розробники дронів "Валькірія" збираються випустити цілу лінійку подібних безпілотників. "Бойові птахи України" випускатимуть моделі Galka, Soika, Pugach, Zozulya, Ogar.

А ще Фокус розповідав, що днями дрон "Валькірія" допоміг ЗСУ знищити склад боєприпасів РФ. Безпілотник навів нашу артилерію на військовий склад, де зберігалися снаряди для російської реактивної системи залпового вогню "Ураган".