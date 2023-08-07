Хакери зламали сайт МосгорБТІ та злили дані про москвичів, які підтримують війну в Україні

Інформація про громадських діячів, політиків, військових та представників спецслужб РФ передано Силам оборони України. Сайт МосгорБТІ після атаки перестав працювати, а у самій структурі ніяк не прокоментували інцидент.

Вночі проти 7 серпня головна сторінка вебсайту Московського міського бюро технічної інвентаризації (МосгорБТІ) була зламана. Відповідальність за це взяли на себе українські хакери. Про це повідомляє видання "Важливі історії".

Повідомляється, що хакери здобули доступ до інформації про власність та місця проживання москвичів.

"Інформацію про держслужбовців, політиків, військових і представників спецслужб, які підтримують війну з Україною, передано Силам оборони України", — йдеться у повідомленні від хакерів.

Після атаки сайт МосгорБТІ перестав працювати, а у самій структурі ніяк не прокоментували цю подію.

Оголошення на головній сторінці також містить посилання на твіттер-сторінку хакерів. Там зазначено, що ці айтішники працюють заради перемоги України.

Фото: Скриншот

Зазначений акаунт вже відомий, оскільки його пов'язують із масштабною кібератакою на Rutube у травні 2022 року, коли сервіс відео понад дві доби не функціонував.

Нагадаємо, що 2 серпня, хакери з групи "Кібер Спротив" зламали електронну пошту Начальника штабу 50-ї окремої бригади оперативного призначення Росгвардії полковника Григорія Зани, отримавши доступ до його персональних даних і важливих документів. Повідомлялося, що силовик брав участь у розгоні мітингів у Херсоні, а також у тортурах місцевих жителів у період окупації.

Раніше, 31 липня, Фокус писав, що хакери зламали пошту офіцера РФ, причетного до ракетних обстрілів України. У листах Володимира Касаткіна знайшлося багато документів, які розкривають методи роботи та проблеми ЗС РФ.