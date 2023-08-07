Збивати ракети стане простіше: суперточний радар Kronos посилить системи ППО

Kronos Grand Mobile HP виявляє загрози в радіусі 300 км і стійкий до засобів РЕБ. Їх планують встановити на комплекси SAMP/T NG.

Радарна система Kronos Grand Mobile HP від італійської компанії Leonardo успішно пройшла кілька заводських випробувальних тестів. На Паризькому авіасалоні 2023 року його представили у версії для оснащення системи протиповітряної оборони SAMP/T NG, повідомляє портал EDR.

Новий радар C-діапазону Kronos Grand Mobile HP є високопродуктивним багатофункціональним датчиком, призначеним для протидії будь-яким типам повітряних і ракетних загроз, водночас гарантуючи високу тактичну мобільність і швидке стратегічне розгортання — всього за 15 хвилин.

Радар KRONOS GM HP використовує можливість горизонтального і вертикального управління променем своєї антени з активною решіткою з електронним скануванням (AESA), що здійснює по 60 "пострілів" на хвилину. Як очікують творці, технологія поліпшить виявлення, відстеження, визначення загроз і наведення ракет на кілька цілей. Комбіноване управління антеною та обробка сигналів забезпечують високу точність навіть в умовах сильних перешкод. Заявлена дальність роботи в режимі ППО становить понад 250 км, режимі спостереження — понад 300 км, а висота — до 30 км.

Kronos Grand Mobile HP здатний протистояти електронним засобам протидії противника, оскільки він здатний контролювати випромінювання (EMCON), виявляти перешкоди, автоматично обирати останню заглушену частоту, має режим гасіння бокових пелюсток, а також режими Track On Jammer і Burn Through.

Kronos Grand Mobile HP може виконувати функцію супроводу вже через 1 секунду після першого виявлення цілі. Система також здатна відстежувати до 500 цілей одразу та одночасно націлюватися на 30 з них. Радіолокаційний модуль можна встановити на військову вантажівку Astra/IDV для більшої мобільності. Італійська армія отримає нові радари вже у 2026 році.

Комплекс SAMP/T перебуває в експлуатації військовими багатьох країн світу вже впродовж більш ніж 20 років, але тепер він пройшов модернізацію та отримав позначку NG (New Generation). Оновлена система матиме одразу шість бойових установок, які здатні запускати одночасно вісім ракет класу Aster для перехоплення балістичних ракет противника.

Систему можна підготувати до роботи всього за 15 хвилин Фото: EDR Online

Раніше Фокус розповідав, що Туреччина представила мобільну систему РЕБ — MERT EA. Військові зможуть без зусиль переносити компактне обладнання на поле бою або встановити його на транспорт, щоб придушувати ворога навіть у русі.

Армія Китаю продемонструвала свою новітню систему радіоелектронної боротьби, станцію відстеження ланцюжка даних і створення перешкод RCT195B. Ця система РЕБ призначена для націлювання на лінії передавання даних противника й оснащена логоперіодичною дипольною антеною (LPDA) з надширокою смугою пропускання (UWB).