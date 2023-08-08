"Уже не наукова фантастика": Ізраїль представив унікальний БПЛА для перевезення військових

Міноборони Ізраїлю скоро отримає у своє розпорядження безпілотний апарат для порятунку солдатів, якому нестрашні РЕБ противника.

В Ізраїлі було продемонстровано унікальний безпілотник Hirahfanbulans для евакуації поранених бійців прямо з поля бою, повідомляє сайт "Вести. Израиль по-русски", посилаючись на міністерство оборони країни. Апарат побудований за системою VTOL — має можливість вертикального зльоту і посадки. Вантажопідйомність цього електролітака становить до 250 кілограмів.

Ізраїль працював над створенням безпілотника швидкої допомоги понад рік. Але ніколи ще прототип, що працює, не був так близький до завершення випробувань. Безпілотник рухається згідно із заздалегідь прокладеним маршрутом повністю в автоматичному режимі. Однак у складних ситуаціях, оператор може взяти на себе управління. Шляхом захисту автономної системи від систем РЕБ Hirahfanbulans зможе таємно переміщатися над територією противника. eVTOL оснащений безшумним електродвигуном, який легко заряджати. Вертикальний зліт і посадка можливі з чотирма гвинтами за будь-яких обставин.

Інтер'єр апарату eVTOL Hirahfanbulans Фото: Армия обороны Израиля

Здатність гвинтів змінювати конфігурацію під час польоту нагадує американський V-22 компанії Boeing. Очікується, що дрон коштуватиме 150 000 доларів, хоча очікується, що серійні версії коштуватимуть набагато менше.

Замовником проєкту виступило міністерство оборони Ізраїлю, яке замовило першу машину у компанії AIR VEV Ltd, більш відому як AIR ONE. Літальний апарат отримав назву Hirahfanbulans, що є складеним словом від ізраїльських позначень "піхоти", "дрона" і "швидкої допомоги". Але для початку, за словами розробників, цей eVTOL буде пристосований для доставки на поле бою припасів, ліків і зброї. Якщо апарат успішно виконає всі ці місії, то інженери проводитимуть тести з евакуацією поранених. Щоправда, вже під час перших тестових польотів Hirahfanbulans успішно транспортував двох випробувачів на кілька кілометрів.

Прототип Hirahfanbulans уперше піднявся в повітря в травні на півдні Ізраїлю. Наступний етап випробувань, який розпочнеться на початку наступного року, включатиме запуск із корисним навантаженням.

"Це вже не наукова фантастика. Через два роки цей дрон буде прийнято на озброєння ЦАХАЛу", — заявили в Міноборони.

Раніше Фокус розповідав, що інженери випробували бойового робота Mission Master SP. Роботизована платформа Rheinmetall показала високу швидкість, маневреність, автономність і здатність вражати цілі на відстані 7 км.