Топити флот РФ стане ще простіше: військовий придумав, як посилити морські дрони України

Тільки атак морських безпілотників на кораблі агресора недостатньо. Потрібно діяти комбінованими ударами, вважає капітан 1-го рангу запасу Андрій Риженко.

Хоча атаки українських морських дронів у Керченській протоці та Новоросійську довели здатність ЗСУ вражати потрібні цілі практично по всій акваторії Чорного моря, цього все ще недостатньо для витіснення флоту окупантів, наводить думку експерта, капітана 1-го рангу запасу Андрія Риженка сайт "Мілітарний". Звісно, подібні удари змушують ворога відчувати себе в постійній небезпеці та щосекунди дбати про збереження бойових кораблів. Але ці атаки можна значно покращити, вважає капітан.

На його думку, радіус дії морських дронів у 700 кілометрів — чудовий показник, але Україні все ще загрожують запуски ракет із військових кораблів і підводних човнів окупантів. Риженко вважає, що російський агресор продовжить накопичувати сили для завдання ракетних ударів у зимовий період, щоб знову вдарити по українській інфраструктурі, особливо по енергетичному комплексу.

Недоліки морських дронів істотні — їм потрібно подолати велику відстань до своєї мети, на що йде понад 12 годин, якщо ворожий корабель перебуває надто далеко, наприклад на відстані в 600 кілометрів. За цей час судно може змінити позицію або взагалі сховатися на базі.

Результат атаки українського човна-камікадзе на корабель "Оленогорский горняк" Фото: Скрін відео

Проводити особливі маневри біля рухомого корабля у човна-камікадзе так само не вийде — окупанти тепер пильно стежать за морем за допомогою своїх засобів захисту. І хоча сенсорні системи наведення морських безпілотників відпрацьовують добре, але постійно ввімкнені системи РЕБ ворога можуть глушити сигнал зв'язку оператора з човном-камікадзе.

Експерт вважає, що дубльовані удари можуть допомогти поліпшити становище. Наприклад, за словами Риженка, можна оснастити морські дрони ракетними установками та ще на відстані в 60 кілометрів від цілі запустити протикорабельні ракети, що збільшить шанс підбити корабель. Ракети — складніша ціль, ніж безпілотний катер. Капітан упевнений, що не дуже складно обладнати бойові катери подібними ракетними системами.

"Якщо Сполучені штати змонтували дві ракети NSM на безпілотний автомобіль у рамках програми NMESIS, то на невеликому безпілотному катері це також можна зробити. Фактор раптовості або ударів із засідки на виходах із пунктів базування зазвичай збільшує ефективність дронів", — стверджує Андрій Риженко.

Нагадаємо, 4 і 5 серпня за допомогою човнів-камікадзе Україна успішно атакувала спочатку десантний корабель РФ "Оленегорский горняк" у Новоросійську, а потім танкер SIG, що постачає паливо для окупаційних російських військ у Сирії.

Раніше Фокус розповідав, що українці створюють новий підводний дрон "Марічка". Розробники планують, що цей морський безпілотник зможе підривати кораблі, опори мостів і берегові укріплення окупантів.