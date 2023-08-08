РФ отримує все більше технологій для складання зброї: хто допомагає обходити санкції

Росія тільки за останній рік збільшила суму закупівель мікросхем і процесорів з $1,8 млрд до $2,5 млрд. "Сірі поставки" проходять через Китай, ОАЕ та інші країни Азії.

Згідно з новим аналізом Київської школи економіки, Росія легко обходить західні санкції на постачання високотехнологічного обладнання та компонентів, пише у своєму оглядовому матеріалі CNBC News. Москва закуповує все більше напівпровідників та інших передових західних технологій через країни-посередники, наприклад, Китай.

Ще 2021 року Росія закуповувала за кордоном напівпровідникові технології та компоненти на $1,8 млрд, а торік ця сума збільшилася до $2,5 млрд. Таке збільшення закупівель видання пов'язує з тим, що напівпровідники і мікрочіпи відіграють вирішальну роль у сучасній війні, і необхідні для створення сучасного озброєння.

Попри санкції, за даними аналітичного центру Київської школи економіки, у 58 проаналізованих одиницях російської військової техніки виявилося понад 1000 іноземних компонентів, здебільшого західних напівпровідникових технологій. Водночас окремо дослідження Королівського інституту об'єднаних служб показало, що російські військові використовують понад 450 різних типів компонентів іноземного виробництва у своїх 27 найсучасніших військових системах, включно з крилатими ракетами, системами зв'язку та комплексами радіоелектронної боротьби. Багато з цих деталей виробляються відомими американськими компаніями, що створюють мікроелектроніку для збройних сил США.

Звідки Росія бере "санкціонку"?

Звісно, майже всі ці компоненти, за винятком продуктів подвійного призначення, які важко заборонити, підлягають експортному контролю. Але, за словами аналітиків, з якими розмовляла CNBC, звивисті торговельні шляхи через Китай, Туреччину, Об'єднані Арабські Емірати та інші країни дають змогу потрапляти їм до Росії, поповнюючи довоєнні запаси країни.

"Росія, як і раніше, може імпортувати всі необхідні критично важливі компоненти західного виробництва для своїх збройних сил", — сказала Еліна Рибакова, старший науковий співробітник Інституту міжнародної економіки Петерсона і один з авторів звіту. "Ухилення від санкцій нині виглядає напрочуд простим", — додала вона.

"Важко завадити суто цивільній мікроелектроніці перетнути кордони і зайняти місце у світовій торгівлі. І саме цим користується російська промисловість, а також російські військові та їхні розвідувальні служби", — заявив CNBC Сем Бендетт, радник Центру військово-морського аналізу.

Відстежити потоки поставок нелегко. Торгові шляхи можуть бути дуже заплутаними. Як правило, вантаж може бути проданий і перепроданий кілька разів, часто через законні підприємства, перш ніж в кінцевому підсумку він досягне нейтральної країни-посередника, де його потім можна буде продати в Росію.

Хто найбільше допомагає Росії обійти санкції?

За даними експертів, Китай на сьогодні є найбільшим експортером у Росію мікрочипів та інших технологій, які використовуються в російських системах озброєнь. На продавців із Китаю, включно з Гонконгом, припадало понад 87% усього російського імпорту напівпровідників у четвертому кварталі 2022 року порівняно з 33% у четвертому кварталі 2021 року. Більше половини (55%) цих товарів не було вироблено в Китаї, але натомість виробляють в іншому місці і відправляють у Росію через посередників із Китаю та Гонконгу.

"Це не повинно сприйматися як сюрприз, тому що Китай справді намагається нажитися на тому, що Росія перебуває в економічній ізоляції", — заявила радник Ради економічної безпеки України Олена Юрченко. Тим часом, згідно з даними національної торгівлі, Москва також збільшила свій імпорт із так званих проміжних країн на Кавказі, в Центральній Азії та на Близькому Сході. Нещодавно ЄС запровадив чергові санкції проти 87 нових компаній у країнах, включно з Китаєм, Об'єднаними Арабськими Еміратами та Вірменією, і вніс їх до списку тих, хто безпосередньо підтримує російську армію.

Деякі експерти кажуть, що успіх санкцій залежить ще й від моральних якостей самих постачальників.

"У самих компаній мають бути бажання та інфраструктура, щоб мати можливість дотримуватися експортного контролю", — каже Еліна Рибакова. "Якщо у нас є певні моральні цінності, ви не можете однією рукою допомагати Україні, а іншою — Росії".

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Так само, у російському дроні "Ланцет" знайшли двигун із Чехії: виробник уже вжив заходів. Компанія AXI Model Motors запевняє, що не продає свою продукцію Росії, а знайдені двигуни вже понад рік нікому не постачають.